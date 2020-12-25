Финансовый пылесос. В чьих интересах, и на чью экономику работают украинские банки

На кого работала украинская банковская система в 2020 году?

– На украинский бюджет?

– На иностранные экономики?

– На украинский бизнес?

Давайте попробуем разобраться.

Так, за 10 месяцев 2020 у банков выросли:

депозиты — на 222 млрд грн

займы, полученные от НБУ — на 25 млрд грн

Было бы логично ожидать, что банки эти 247 млрд грн направили на какие-то полезные цели: кредитование экономики, о котором так много говорят в высоких кабинетах. Но за 10 месяцев 2020 увеличение чистого кредитного портфеля бизнесам составило 23 млрд грн (а с поправкой на обменный курс имеем уменьшение где-то на 14 млрд грн).

Поэтому, похоже, с кредитованием реального сектора как-то не складывается.

Но куда пошли деньги, которые банки привлекли у населения и НБУ?

Часть — на финансирование правительства (покупку ОВГЗ), или 113 млрд грн.

Еще какая-то часть пошла на уменьшение обязательств самих банков (например, погашение еврооблигаций) и покупку других финансовых активов. Еще что-то пошло на решение долговых проблем самих банков (возврат различных займов типа еврооблигаций).

А другая часть привлеченных банками денег просто не нашла применения ни в государственном бюджете, ни в реальном секторе. Поэтому, пошла на "депозиты в других банках", которые выросли на 108 млрд грн.

Причем, увеличение этих межбанковских депозитов-активов привело к увеличению межбанковских депозитов-пассивов только на 1 млрд грн. А это значит, что 107 млрд средств украинских банков были размещены на счетах в зарубежных банках.

Что имеем в итоге:

Банковская система, которая должна была быть посредником между теми, кто имеет лишние деньги, и теми, кому этих денег не хватает, фактически эту функцию не выполняла. По крайней мере, не выполняла в Украине.

Зато эту функцию выполнял государственный бюджет, и банки в основном, были посредниками между теми, кто имеет лишние деньги, и государственным бюджетом.

Большинство полученных денег, которые не пошли на финансирование государственного бюджета, украинские банки направляли на финансирование иностранных экономик.

Таким образом, за счет украинских вкладчиков, наши банки за 10 месяцев 2020 года "профинансировали" международную экономику примерно на 2.7 млрд долларов.

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Публикуется с согласия автора.