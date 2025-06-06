Больше "шахедов", но меньше танков: статистика потерь ВС РФ за май

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Я снова буду британской разведкой.

Май 2025 года отметился следующими рекордами:

шахедомопеды донимают украинцев все больше и больше. Количество "несбитых и неисчезнувших" за месяц выросло до рекордных 23 штуки в день (предыдущий рекорд был 13 в апреле). И это при том, что целых три дня мая они не летали. Также было зафиксировано два абсолютных рекорда: 57, а затем и 67 в день. Первые дни июня уже отметились новыми рекордами, так что продолжение следует. Утешает то, что украинцы тоже начали активно отвечать;

супостат установил новый уровень "экономии" бронетехники: в среднем за май, одна бронированная железка поражалась нашими защитниками аж в 13 атаках (до этого было 1 — 7). А количество потерянных тушек на единицу сожженной брони взлетело до 82 (прошлый рекорд уже давних времен мясных штурмов был 57). Судя по всему, подавляющее большинство атак проходит вообще без привлечения танков и бээмпэ;

также наблюдаются рекордно низкие потери оккупантов в расчете на одно боестолкновение: всего шесть тушек в мае (в январе–апреле было 9). Это может свидетельствовать как об уменьшении использования врагом живой силы в каждой атаке (что может быть), так и об увеличении эффективности его атак, чего тоже не стоит исключать (а судя по темпам его продвижения, то и нельзя)...

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