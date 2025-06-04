"Шахеды" стали опаснее: в ГУР рассказали, сколько дронов Россия производит за день

По состоянию на май 2025 года Россия ежедневно производит до 170 дронов типа "Шахед" и их аналогов. По информации Главного управления разведки (ГУР), до конца года оккупанты планируют увеличить суточное производство до 190 единиц.

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Об этом пишет "Оборонка", проект "Украинской правды".

По информации издания, кроме наращивания количества, Россия продолжает совершенствовать технологии беспилотников. В ГУР отмечают, что комплектация "Шахедов" за последние три года претерпела существенные изменения, а только в течение прошлого года в конструкцию внесли несколько критических обновлений.

"Шахеды": как изменились

Россияне модернизируют боевые части "Шахедов". Теперь дроны могут оснащаться не только фугасными и осколочно-фугасными зарядами, но и комбинированными кумулятивно-осколочно-фугасными и кумулятивно-осколочно-фугасно-зажигательными. Это позволяет подбирать боезаряды под конкретные цели для максимальной эффективности поражения.

Среди изменений также:

Увеличен вес взрывчатки: раньше — 50 кг, теперь — до 90 кг.

Оснащение терминалами Starlink: некоторые БпЛА имеют систему спутниковой связи, обеспечивающую управление в режиме реального времени.

Таким образом, российские дроны не только массово производятся, но и становятся все более опасными из-за технологического усовершенствования.

Напомним, Россия продолжает активно производить и накапливать ракеты и ударные дроны, что свидетельствует о ее намерении достичь военной победы над Украиной. В то же время такие действия могут указывать на подготовку к потенциальному вооруженному конфликту с НАТО. Кроме этого, РФ экспериментирует с новыми форматами атак, сочетая различные типы ракет с "Шахедами" и дронами-имитациями.

Фокус также ранее писал, что россияне совершенствуют свои "Шахеды", они добавляют в его антенны дополнительные компоненты защиты от РЭБ, что усложняет работу Силам обороны.