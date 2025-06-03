"Шахеды" эволюционируют: Игнат рассказал, как Силы обороны сбивают вражеские БПЛА и что держат в тайне

Россияне совершенствуют свои "Шахеды", они добавляют в его антенны дополнительные компоненты защиты от РЭБ, что усложняет работу Силам обороны.

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Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал начальник Управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

По его словам, как только вражеские "Шахеды" появляются в воздушном пространстве Украины, по ним фактически каждый раз начинает работать авиация Воздушных сил, армейская авиация, а также вертолетчики. Зенитные ракетные войска чаще работают для сдерживания российской авиации и над перехватом российских ракет.

"Оружие, которое у нас есть в наличии, должно применяться рационально. Но если есть серьезная угроза жизни людей, объекта или комплекса, может быть использована и зенитная ракета, далее — ПВО Сухопутных войск", — говорит Юрий Игнат.

Модернизация россиянами "Шахедов" усложняет работу ПВО

Представитель Воздушных сил рассказывает, что после ВС ВСУ начинают работать системы радиоэлектронной борьбы и подразделения беспилотных систем,.

"Уже есть определенные результаты сбивания "Шахедов" именно зенитными дронами, как их называют. Это внедряется во всех Силах обороны. Я думаю, что будет масштабироваться. "Шахеды" эволюционируют. Их сначала просто покрасили в черный цвет, потом нарастили защиту от систем РЭБ, теперь надо больше станций, чтобы шахед подавить. В его антенне появилось много компонентов, которые защищают от РЭБ. Хотя РЭБ — эффективный способ подавления. Он подавляет как ракеты, так и БПЛА", — рассказал Игнат.

Он отмечает, что модернизация россиянами "Шахедов" усложняет работу ПВО. Цена "Шахеда" 200 тысяч долларов, поэтому россияне решили удешевить производство и начали запускать с ними дроны-имитаторы, которые радиолокационно похожи, но уже когда подлетают ближе, то Силы обороны могут различить по звуку, визуально, что это именно летит и уже принять решение, какое именно оружие по нему применить.

Дроны-имитаторы попадают в статистику локально потерянных, то есть без особых последствий — отработал топливо, где-то зацепился за дерево и упал. Впрочем, иногда в таких дронах есть взрывчатка — несколько сотен граммов или килограмм, но это также может представлять опасность.

"Отдельно хочу упомянуть о мобильных огневых группах — это ноу-хау, которое придумала Украина. Это было придумано, чтобы экономить ракеты. На людях своих экономить не можем, но и позволить себе тратить весь запас зенитных управляемых ракет на сотни "Шахедов" невозможно. Мобильные огневые группы изначально были не очень эффективными, но их эффективность со временем росла благодаря дополнительному оборудованию, тепловизорам, оптическим прицелам, прожекторам и т.д.", — сказал Юри Игнат.

Эффективность мобильных групп ПВО стала падать

Юрий Игнат признал, что в последнее время эффективность украинских мобильных групп ПВО стала падать.

"Противник изменил тактику применения: они запускают одновременно огромное количество БПЛА, скажем, по Харькову или по Днепру, Сумах, и они с высоты 2 километров и выше пикируют на большой скорости на объект, который враг хочет поразить. Да, здесь точность тоже невысокая, и попадают они в дома, в больницы. И ужасные последствия имеем. "Шахед" — очень опасное оружие. Бывают такие, которые несут 90 килограммов взрывчатки. Это почти ракета", — говорит представитель Воздушных сил.

Он рассказал, что один из крупнейших фондов Украины недавно передал Воздушным силам новую технику на 300 миллионов гривен. Среди нее средства РЭБ, мобильные командные пункты, системы спутниковой связи. Технология их использования масштабируется и будет переходить в более тыловые регионы, впрочем, что именно это за техника, Юрий Игнат не рассказал.

"Мы оставим это в тайне. Желательно пока без такой информации. Потому что все, что новое, враг хватает, сразу проводит анализ и т.д.. Воздушные силы и в этом направлении тоже работают, скажем так. Чтобы защитить все города, крупные города-миллионники, стратегические объекты государства.

Сотрудничество ведется со всеми — и с фондами, и с производителями. Вопрос — что это не может быть слишком быстро.

Напомним, что ранее Юрий Игнат заявил, что украинская авиация тоже использует управляемые авиабомбы для поражения ВС РФ. При чем используют КАБы западного производства, которые бьют в цель гораздо точнее, чем российские.

Также сообщалось, что бойцы Сил обороны Украины уже на слух и по параметрам полета научились различать российские беспилотники. Сейчас в ВСУ ищут альтернативные решения, чтобы не тратить на вражеские БпЛА дорогие зенитные ракеты.