"Шахеди" еволюціонують: Ігнат розповів, як Сили оборони збивають ворожі БПЛА і що тримають в таємниці

Росіяни удосконалюють свої "Шахеди", вони додають в його антени додаткові компоненти захисту від РЕБ, що ускладнює роботу Силам оборони.

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Про це в інтерв'ю "Українські правді" розповів начальник Управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

За його словами, як тільки ворожі "Шахеди" з'являються в повітряному просторі України, по них фактично щоразу починає працювати авіація Повітряних сил, армійська авіація, а також вертолітники. Зенітні ракетні війська частіше працюють для стримування російської авіації та над перехопленням російських ракет.

"Зброя, яка в нас є в наявності, має застосовуватися раціонально. Але якщо є серйозна загроза життю людей, об'єкту чи комплексу, може бути використана і зенітна ракета, далі — ППО Сухопутних військ", — говорить Юрій Ігнат.

Модернізація росіянами "Шахедів" ускладнює роботу ППО

Речник Повітряних сил розповідає, що після ПС ЗСУ починають працювати системи радіоелектронної боротьби і підрозділи безпілотних систем,.

"Вже є певні результати збиття "Шахедів" саме зенітними дронами, як їх називають. Це впроваджується в усіх Силах оборони. Я думаю, що буде масштабуватися. "Шахеди" еволюціонують. Їх спочатку просто пофарбували в чорний колір, потім наростили захист від систем РЕБ, тепер треба більше станцій, щоб шахед подавити. У його антені з'явилося багато компонентів, які захищають від РЕБ. Хоча РЕБ – ефективний спосіб придушення. Він подавляє як ракети, так і БПЛА", — розповів Ігнат.

Він зауважує, що модернізація росіянами "Шахедів" ускладнює роботу ППО. Ціна "Шахеда" 200 тисяч доларів, тож росіяни вирішили здешевити виробництво і почали запускати з ними дрони-імітатори, які радіолокаційно схожі, але вже коли підлітають ближче, то Сили оборони можуть розрізнити по звуку, візуально, що це саме летить і вже ухвалити рішення, яку саме зброю по ньому застосувати.

Дрони-імітатори потрапляють у статистику локаційно втрачених, тобто без особливих наслідків — відпрацював пальне, десь зачепився за дерево і впав. Втім, інколи в таких дронах є вибухівка — кількасот грамів чи кілограм, але це також може становити небезпеку.

"Окремо хочу згадати про мобільні вогневі групи – це ноу-хау, яке придумала Україна. Це було вигадано, щоб економити ракети. На людях своїх економити не можемо, але і дозволити собі витрачати весь запас зенітних керованих ракет на сотні "Шахедів" неможливо. Мобільні вогневі групи спочатку були не дуже ефективними, але їхня ефективність з часом зростала завдяки додатковому обладнанню, тепловізорам, оптичним прицілам, прожекторам тощо", — сказав Юрі Ігнат.

Ефективність мобільних груп ППО стала падати

Юрій Ігнат визнав, що останнім часом ефективність українських мобільних груп ППО стала падати.

"Противник змінив тактику застосування: вони запускають одночасно величезну кількість БПЛА, скажімо, по Харкову чи по Дніпру, Сумах, і вони з висоти 2 кілометрів і вище пікірують на великій швидкості на об'єкт, який ворог хоче уразити. Так, тут точність теж невисока, і влучають вони в будинки, в лікарні. І жахливі наслідки маємо. "Шахед" – дуже небезпечна зброя. Трапляються такі, що несуть 90 кілограмів вибухівки. Це майже ракета", — говорить речник Повітряних сил.

Він розповів, що один із найбільших фондів України нещодавно передав Повітряним силам нову техніку на 300 мільйонів гривень. Серед неї засоби РЕБ, мобільні командні пункти, системи супутникового зв'язку. Технологія їхнього використання масштабується і буде переходити в більш тилові регіони, втім, що саме це за техніка, Юрій Ігнат не розповів.

"Ми залишимо це в таємниці. Бажано поки що без такої інформації. Тому що все, що нове, ворог хапає, зразу проводить аналіз і т.д.. Повітряні сили і в цьому напрямку теж працюють, скажемо так. Щоб захистити усі міста, великі міста-мільйонники, стратегічні об'єкти держави.

Співпраця ведеться з усіма – і з фондами, і з виробниками. Питання – що це не може бути надто швидко.

Нагадаємо, що раніше Юрій Ігнат заявив, що українська авіація теж використовує керовані авіабомби для ураження ЗС РФ. При чому використовують КАБи західного виробництва, які б'ють в ціль набагато точніше, ніж російські.

Також повідомлялося, що бійці Сил оборони України вже на слух та за параметрами польоту навчилися розрізняти російські безпілотники. Зараз у ЗСУ шукають альтернативні рішення, щоб не витрачати на ворожі БпЛА дорогі зенітні ракети.