"Влучають в радіусі 1 метра точно в ціль": Ігнат розповів, чим ПС ЗСУ відповідають РФ за КАБи

Українська авіація теж використовує керовані авіабомби для ураження ЗС РФ. При чому використовують КАБи західного виробництва, які б'ють в ціль набагато точніше, ніж російські.

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Про це в інтерв'ю "Українські правді" розповів начальник Управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

За його словами, зараз відбувається серйозна активізація противника, а найбільш атакована російськими КАБами Сумська область. Вони долітають на 20–25 кілометрів у глибину.

"Так, вони не точні, але їх дуже багато. Ми теж б'ємо противника КАБами, наша авіація працює щодня, ракети летять, протирадіолокаційні ракети різних типів, які можуть вражати цілі, а також керовані авіабомби американського, французького виробництва. Це дуже високоточна зброя, дуже хвалять її пілоти. Влучають, як кажуть, в радіусі одного метра точно в ціль", — розповів Юрі Ігнат.

Він додав, що найбільше впродовж травня українська авіація уражала ворожі командні пункти, пункти управління БПЛА, склади боєприпасів, техніку.

"Розвідка працює, все знищується. Але противник атакує КАБами чи не в 10 разів більше. Їх настільки багато, що вони стирають з лиця землі той чи інший населений пункт такою тактикою продавлення, яку вони започаткували ще в Авдіївці. Якщо пам'ятаєте, там за добу прилітало по 200 КАБів. А зараз ми таке бачимо фактично постійно на лінії фронту. Це нарощення бойових дій", — сказав речник Повітряних сил.

Він додав, що через бойові дії є втрати літаків, зокрема, Україна вже втратила 3 літаки F-16, але ці втрати, на його думку, суспільство має сприймати нормально

"При таких інтенсивних боях зрозуміло, що втрати можуть бути. Нарощення відбувається. Зрозуміло, що ми отримуємо західну техніку, отримуємо літаки, сьогодні F-16 маємо. Потрібно, щоб ці літаки працювали ефективно. Ми розуміємо, що отримана техніка вже була у використанні. Вона не є найновішою. Але це ліпше, ніж радянське озброєння, яке в нас було. Це технологічніша зброя", — сказав Юрі Ігнат.

Він зауважив, що росіяни мають потужну ППО, яке непогано працює в комплексі з авіацією.

Нагадаємо, що раніше Юрі Ігнат розповідав, що бійці Сил оборони України вже на слух та за параметрами польоту навчилися розрізняти російські безпілотники. Зараз у ЗСУ шукають альтернативні рішення, щоб не витрачати на ворожі БпЛА дорогі зенітні ракети.

Також червня повідомлялося, що Ігнат оцінив наслідки удару СБУ по аеродромах РФ. Він зазначив, що серед понад 40 уражених СБУ російських бортів є різні типи пошкоджень: деякі літаки згоріли вщент чи пошкоджені назавжди, інші ще можливо відновити.