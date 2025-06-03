"Попадают в радиусе 1 метра точно в цель": Игнат рассказал, чем ПС ВСУ отвечают РФ за КАБы

Украинская авиация тоже использует управляемые авиабомбы для поражения ВС РФ. При чем используют КАБы западного производства, которые бьют в цель гораздо точнее, чем российские.

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Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал начальник Управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

По его словам, сейчас происходит серьезная активизация противника, а наиболее атакована российскими КАБами Сумская область. Они долетают на 20-25 километров в глубину.

"Да, они не точные, но их очень много. Мы тоже бьем противника КАБами, наша авиация работает ежедневно, ракеты летят, противорадиолокационные ракеты разных типов, которые могут поражать цели, а также управляемые авиабомбы американского, французского производства. Это очень высокоточное оружие, очень хвалят его пилоты. Попадают, как говорят, в радиусе одного метра точно в цель", — рассказал Юри Игнат.

Он добавил, что больше всего в течение мая украинская авиация поражала вражеские командные пункты, пункты управления БПЛА, склады боеприпасов, технику.

"Разведка работает, все уничтожается. Но противник атакует КАБами чуть ли не в 10 раз больше. Их настолько много, что они стирают с лица земли тот или иной населенный пункт такой тактикой продавливания, которую они начали еще в Авдеевке. Если помните, там за сутки прилетало по 200 КАБов в сутки. А сейчас мы такое видим фактически постоянно на линии фронта. Это наращивание боевых действий", — сказал представитель Воздушных сил.

Он добавил, что из-за боевых действий есть потери самолетов, в частности, Украина уже потеряла 3 самолета F-16, но эти потери, по его мнению, общество должно воспринимать нормально

"При таких интенсивных боях понятно, что потери могут быть. Наращивание происходит. Понятно, что мы получаем западную технику, получаем самолеты, сегодня F-16 имеем. Нужно, чтобы эти самолеты работали эффективно. Мы понимаем, что полученная техника уже была в использовании. Она не является самой новой. Но это лучше, чем советское вооружение, которое у нас было. Это более технологичное оружие", — сказал Юри Игнат.

Он отметил, что россияне имеют мощную ПВО, которое неплохо работает в комплексе с авиацией.

Напомним, что ранее Юри Игнат рассказывал, что бойцы Сил обороны Украины уже на слух и по параметрам полета научились различать российские беспилотники. Сейчас в ВСУ ищут альтернативные решения, чтобы не тратить на вражеские БпЛА дорогие зенитные ракеты.

Также июня сообщалось, что Игнат оценил последствия удара СБУ по аэродромам РФ. Он отметил, что среди более 40 пораженных СБУ российских бортов есть разные типы повреждений: некоторые самолеты сгорели дотла или повреждены навсегда, другие еще возможно восстановить.