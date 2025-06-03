Долгое время не смогут атаковать Украину: Игнат оценил последствия удара СБУ по аэродромам РФ

Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что во время удара по авиабазам РФ 1 июня дроны поразили более 40 бортов Ту-22М3, Ту-95 и Ту-160, которые терроризировали украинские города крылатыми ракетами. При этом, по его словам, в исправном состоянии были около половины таких самолетов на вооружении ВС РФ, а поврежденные борта длительное время не смогут выполнять боевые задачи.

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Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде", опубликованном 3 июня.

Игнат отметил, что среди более 40 пораженных Службой безопасности Украины российских бортов есть разные типы повреждений: некоторые самолеты сгорели дотла или повреждены навсегда, другие еще возможно восстановить. Однако долгое время все они не смогут выполнять боевые задачи и обстреливать украинскую территорию.

Из пораженных в рамках спецоперации "Паутина" самолетов Ту-22М3 дальней авиации и Ту-95 и Ту-160 стратегической авиации россияне с начала полномасштабного вторжения запустили по Украине 2437 крылатых ракет Х-101, Х-555 и Х-55, из которых было сбито 1916, и более 400 ракет Х-22 и Х-32, из которых противовоздушной обороной было перехвачено лишь несколько штук, рассказал представитель ПС.

"Потому, что ракета Х-22 — одна из самых мощных, у нее более 900 килограммов боевая часть. Кроме того, это одна из наименее точных ракет. Ее называют "убийца авианосцев", поскольку назначение — атаковать авианосные группы. Противник ими неоднократно атаковал и города-миллионники, нанося огромный ущерб именно населению. Было много пострадавших от этой ракеты", — объяснил Игнат.

Удар по авиабазам РФ: сколько самолетов были "на ходу"

Спикер рассказал, что самолеты Ту-160, Ту-95 или Ту-22М3 на вооружении России были изготовлены во времена СССР, и выполнять задачи могли не все из них. По расчетам Воздушных сил ВСУ, обстрелы осуществляют чуть более 10 самолетов Ту-95 и, вероятно, Ту-160.

"Они могут брать под крыло до 8 ракет, если речь идет о Ту-95. Ту-160 — больше. Но и эту нагрузку они не берут, потому что есть ограниченный лимит ракет для использования. Они не могут сразу все по Украине выпустить", — отметил Игнат.

По его словам из 19 имеющихся у оккупантов Ту-160 в исправном состоянии были около 10-12, из 57 Ту-95 — около 36, а из 100 Ту-22М3 выполнять задачи могли около 40 бортов.

"Из какого количества считает 34% СБУ — нам доподлинно не известно. В России есть не так много аэродромов, на которых может сосредотачиваться стратегическая авиация, около четырех — пяти. Шесть максимум. Не каждый аэродром может принимать такие большие самолеты, их обслуживать и готовить к вылету. Поэтому их перемещения контролируются, отслеживаются", — объяснил Юрий Игнат.

Удары по авиабазам РФ: ожидать ли ответных атак

Представитель Воздушных сил отметил, что Украина получает информацию о подготовке авиационных ударов от партнеров-союзников по Североатлантическому альянсу (НАТО), поэтому есть время привести силы ПВО в повышенную готовность. По его словам, пока однозначных сигналов о том, что в ближайшее время может произойти атака стратегической авиацией, нет.

Впрочем, Россия еще имеет достаточно средств для ракетных обстрелов, поэтому Силам обороны и гражданским гражданам следует быть максимально осторожными, напомнил Игнат.

Удары по авиабазам РФ: детали

Беспилотники СБУ атаковали 4 российских военных аэродрома 1 июня. Источники Фокуса в спецслужбах сообщали, что во время спецоперации под названием "Паутина" россиянам был нанесен ущерб на более чем 2 млрд долларов. Предварительно сообщалось о поражении более 40 самолетов, среди которых были А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

В Министерстве обороны РФ назвали атаку беспилотниками авиабаз в нескольких областях "террористическим актом" и сообщили о "возгорании нескольких единиц авиационной техники".

Глава СБУ Василий Малюк 2 июня объявил результаты "Паутины" и рассказал, что во время операции был поражен 41 вражеский самолет, в том числе А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160. Под ударом дронов были российские аэродромы "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". Малыш заявлял о поражении 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования России, а сумма убытков страны агрессора, по его словам, составила более 7 миллиардов долларов.

Движение сопротивления "Свобода России" заявило, что участвовало в атаке дронами на аэродромы РФ.

Также OSINT-исследователь Hurin 2 июня опубликовал спутниковый снимок с "Иваново", где базируются самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50, после массовой атаки беспилотников. На нем видно остов по меньшей мере одного обгоревшего борта.