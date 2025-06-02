Среди пораженных самолетов — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160: Малюк объявил результаты "Паутины"

Председатель СБУ отметил, что была проведена "историческая спецоперация" во вражеском тылу. Запущенные с грузовиков дроны поразили 41 "птичку" стратегической авиации РФ.

Related video

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины 2 июня.

"Уничтожение вражеских бомбардировщиков — это задача, которую перед нами поставил президент Украины, верховный главнокомандующий Владимир Зеленский. Он лично контролировал ход спецоперации, которую готовили сотрудники Службы безопасности. Враг почти каждую ночь бомбил наше государство из этих самолетов, а сегодня на деле почувствовал, что "возмездие неизбежно". СБУ делает и будет делать все возможное, чтобы защитить Украину и прекратить российские обстрелы", — заявил глава ведомства Василий Малюк.

Генерал-лейтенант возглавлял рабочую команду, которая готовила спецоперацию "Паутина" более 1,5 года. Дроны СБУ атаковали сразу 4 российских аэродрома — "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". В один день удалось уничтожить рекордное количество авиации РФ.

"В целом речь идет о поражении 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ. Это был не просто сокрушительный удар по вражеской авиации, а серьезная пощечина по мощи и террористической сущности РФ", — подчеркнул Малюк.

По его словам, в результате "беспрецедентной и уникальной спецоперации" в целом поразили 41 самолет, среди них — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160. Ориентировочная стоимость пораженной авиации — более 7 миллиардов долларов.

Начальник СБУ рассказал, что "Паутина" проходила одновременно в трех часовых поясах и была сверхсложной с точки зрения логистики. Сначала служба переправила в Россию FPV-дроны, а затем — мобильные деревянные домики. Уже на территории страны-агрессора "птичек" спрятали под крыши домов, которые установили на грузовики. В нужный момент крыши открыли, и БПЛА полетели к целям, которыми были вражеские бомбардировщики.

"Согласно законам и обычаям войны мы отработали абсолютно законные цели — военные аэродромы и авиацию, которая бомбит наши мирные города. Поэтому с нашей стороны происходит реальная демилитаризация РФ, ведь мы уничтожаем именно военные цели. И наши удары будут продолжаться ровно столько, сколько РФ будет терроризировать украинцев ракетами и "Шахедами"", — пообещал Малюк.

Он поблагодарил всех работников СБУ, причастных к спецоперации. Генерал-лейтенант заверил, что все участники — уже давно на территории Украины.

"Враг думал, что может безнаказанно и бесконечно бомбить Украину и убивать украинцев. Но это не так. Мы будем отвечать на российский террор и уничтожать врага везде — на море, в воздухе и на земле. А если надо — достанем и из-под земли", — добавил он.

Напомним, руководитель ЦПД Андрей Коваленко проинформировал об уничтожении 13 самолетов РФ в результате спецоперации "Паутина" 1 июня.

В CBS News сообщили, что Украина не использовала для атаки дронов по аэродромам РФ разведданные от США. Всю информацию украинские силы искали самостоятельно.