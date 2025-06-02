Массированная атака дронов на авиабазы РФ: полностью уничтожено по меньшей мере 13 самолетов, — ЦПД

Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины, сообщил об уничтожении 13 самолетов на военных авиабазах РФ во время операции СБУ 1 июня.

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Об этом Коваленко написал в своем Telegram-канале.

"Минимум 13 российских самолетов уничтожено, и еще больше повреждено на болотах", — сообщил Андрей Коваленко, руководитель ЦПД СНБО, комментируя операцию, которая получила название "Паутина". на территории РФ 1 июня 2025 года.

Сообщение Андрея Коваленко Фото: скриншот

В СБУ отметили, что стоимость пораженной стратегической авиации россиян не менее 7 миллиардов долларов.

"Поражено 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования РФ", — сообщили на странице Службы безопасности в соцсетях, отметив, что о деталях спецоперации будут рассказывать чуть позже.

Операция СБУ "Паутина": что известно

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал некоторые подробности, пообщавшись с генералом Василием Малюком, главой СБУ.

Дроны доставили в Иркутскую область на фурах

По словам президента, операцию "Паутина" СБУ готовила более полутора лет. В операции было использовано 117 дронов и ряд операторов, которые управляли БПЛА. Президент добавил, что "наши люди" действовали на территории разных российских регионов в трех часовых поясах, а всех причастных к операции на территории РФ вывели накануне операции, и сейчас "они в безопасности — те, кто нам помогал".

Известно, что российские силовики прибыли на склад в российском Челябинске, где, вероятно, собирали беспилотники, которыми были нанесены удары по авиабазам России. Это складское помещение расположено в промышленной зоне на расстоянии 5 километров от центра города.

Аналитики тем временем говорят об уничтожении трех дальних бомбардировщиков Ту-22М3 на российской авиабазе "Белая". Заметим, что эта база находится возле города Усолье-Сибирское, то есть в 5 тысячах километров от границы с Украиной.