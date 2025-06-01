Готовили полтора года: первые детали уникальной спецоперации "Паутина"

Спецоперацию "Паутина", в результате которой СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации России, готовили более полутора лет.

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Об этом сообщают ряд украинских телеграмм-каналов, в том числе "Бросок Мангуста", со ссылкой на источники в СБУ.

По информации, обнародованной в сети, президент Украины Владимир Зеленский лично контролировал ход операции, а ее реализацией занималась Служба безопасности Украины под руководством ее главы Василия Малюка.

Сначала сотрудники СБУ переправили в РФ fpv-дроны, а впоследствии – мобильные деревянные домики. Уже на территории России дроны спрятали под крыши домиков, которые в нужный момент дистанционно открыли, чтобы запустить их на стратегические бомбардировщики.

"Операция была сверхсложной с логистической точки зрения", – отмечает источник.

Также есть информация, что люди, которые участвовали в исторической спецоперации, уже давно находятся на территории Украины.

"Поэтому, если путинский режим показательно задержит кого-то, то это будет очередной постановкой для внутренней аудитории", – подчеркнули инсайдеры в СБУ.

По последним данным, на аэродроме "Оленья" в Мурманской области уничтожены все Ту-95МС. Часть из них уже были снаряжены крылатыми ракетами Х-101.

Кроме аэродрома "Оленья", атакованы также аэродромы "Белая" в Иркутской области РФ, "Дягилево" в Рязанской области и "Иваново" (Ивановская обл).

Также телеграмм-каналы сообщают об атаке на аэродром "Вознесенск" в Московской области.

Сегодня же прогремел мощный взрыв в Североморске, где обслуживаются подводные лодки с ядерными носителями.

Напомним, Фокус сообщал, что в сети появились кадры поражения дронами аэродромов РФ. Они вылетали прямо из фур. Благодаря внезапности, российские пилоты не успели поднять в небо самолеты.