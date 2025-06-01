Готували півтора року: перші деталі унікальної спецоперації "Павутина"

Спецоперацію "Павутина", внаслідок якої СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації Росії, готували понад півтора року.

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Про це повідомляють низка українських телеграм-каналів, зокрема "Кидок Мангуста", з посиланням на джерела в СБУ.

За інформацією, оприлюдненою в мережі, президент України Володимир Зеленський особисто контролював перебіг операції, а її реалізацією займалася Служба безпеки України під керівництвом її голови Василя Малюка.

Спочатку співробітники СБУ переправили до РФ fpv-дрони, а згодом — мобільні дерев'яні будиночки. Уже на території Росії дрони сховали під дахи будиночків, що в потрібний момент дистанційно відкрили, щоб запустити їх на стратегічні бомбардувальники.

"Операція була надскладною з логістичної точки зору", — зазначає джерело.

Також є інформація, що люди, які брали участь в історичній спецоперації, вже давно перебувають на території України.

"Тому, якщо путінський режим показово затримає когось, то це буде черговою постановкою для внутрішньої аудиторії", — підкреслили інсайдери в СБУ.

За останніми даними, на аеродромі "Оленя" в Мурманській області знищено всі Ту-95МС. Частина з них уже були споряджені крилатими ракетами Х-101.

Крім аеродрому "Оленя", атаковано також аеродроми "Біла" в Іркутській області РФ, "Дягілєво" в Рязанській області та "Іваново" (Іванівська обл.).

Також телеграм-канали повідомляють про атаку на аеродром "Вознесенськ" у Московській області.

Сьогодні ж прогримів потужний вибух у Сєвєроморську, де обслуговуються підводні човни з ядерними носіями.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що в мережі з'явилися кадри ураження дронами аеродромів РФ. Вони вилітали прямо з фур. Завдяки раптовості, російські пілоти не встигли підняти в небо літаки.