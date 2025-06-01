Поражено более 40 самолетов: дроны СБУ атаковали 4 российских военных аэродрома (видео)

Дроны Службы безопасности Украины прямо сейчас отрабатывают по самолетам, которые каждую ночь бомбят украинские города.

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Об этом сообщают источники Фокуса в спецслужбах.

Известно о поражении более 40 самолетов, среди них — А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

На предоставленном видео видно как пылает аэродром "Белая" в Иркутской области РФ и слышен голос главы СБУ генерал-лейтенанта Василия Малюка, который комментирует произошедшее.

По данным источников, во время спецоперации под названием "Паутина" вражеской авиации предварительно нанесен ущерб на более чем 2 млрд долларов.

В то же время в районе Оленегорска Мурманской области РФ, где находится военный аэродром "Оленья" со стратегическими бомбардировщиками, местные жители заявляют о звуках взрывов и большом пожаре.

По предварительным данным, окрестности города подверглись атаке беспилотников.

Причем, как пишет канал "База", в Оленегорске дроны якобы запускались прямо из кузова грузовика, который припарковался рядом с заправкой у въезда в город.

Напомним, в конце марта ССО совместно с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, Ракетными войсками и артиллерией осуществили в тылу врага удар по аэродрому в Белгородской области.

Также Фокус писал, что СБУ провела спецоперацию в Черном море с одновременным применением морских и воздушных беспилотников. Украинские дроны взорвали радиолокационную станцию "Нева" и другие военные цели Российской Федерации, расположенные на газодобывающих платформах "вышках Бойко".