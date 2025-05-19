СБУ провела спецоперацию на "вышках Бойко": какие объекты РФ взорвали морские и воздушные дроны (видео)

Служба безопасности Украины провела спецоперацию в Черном море с одновременным применением морских и воздушных беспилотников. Украинские дроны взорвали радиолокационную станцию "Нева" и другие военные цели Российской Федерации, расположенные на газодобывающих платформах "вышках Бойко".

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О деталях спецоперации рассказала пресс-служба ведомства.

Пресс-служба СБУ сообщила об атаке на военные цели РФ в Черном море, которая состоялась "на днях": точная дата не указана. На видео, которое иллюстрировало информацию об атаке, показали работу двух видов дронов. Первые секунды сняты с точки зрения воздушного беспилотника. Устройство подлетает к платформе, нацеливается на аппаратуру, прикрепленную на трубах, и врезается в цель. Следующие кадры — запись камерой морского беспилотника. Зрители видят, как он приближается к вышке, петляет между опорами и через мгновение бьет в нужное место. Последние секунды видео — момент яркого взрыва, который фиксируется другим морским дроном с расстояния сотен метров. Во время записи не заметно, чтобы какие-то российские средства поражения мешали работе дронов СБУ. Операцию провели бойцы 13 главного управления департамента морской контрразведки, говорится в сообщении.

"В рамках одной спецоперации специалисты СБУ использовали два типа беспилотников, которые продемонстрировали эффективность парной работы", — подчеркнула пресс-служба ведомства.

В заявлении СБУ указано, что воздушные дроны взорвали РЛС "Нева" ВС РФ, которая следила за воздушным пространством над Украиной и за ситуацией в море. Также беспилотникам удалось успешно уничтожить склады и жилой блок. Ведомство напомнило россиянам, что их "хламу" нет места в Черном море.

Ведомство не уточнило, на каких именно платформах провели спецоперацию. "Вышки Бойко" расположены на расстоянии 60-150 км от подконтрольной Украине территории.

Дроны Украины — где расположены "вышки Бойко", которые атаковала СБУ

Дроны Украины — детали

Отметим, украинские дроны уже проводили комбинированную атаку с воздуха и с моря на военные цели ВС РФ в Черном море. Одна из таких атак состоялась 18 июля 2024 года, сообщила пресс-служба СБУ. Беспилотники ударили по базе береговой охраны на озере Донузлав на западном берегу оккупированного Крыма. Операцию проводили совместно ВМС ВСУ и СБУ: взорвали штаб, склад боеприпасов, подстанцию, портовые сооружения.

Через два дня, 20 июля, появились спутниковые фото укреплений ВС РФ на Донузлаве. На фото, опубликованных медиа "Радио Свобода", заметны следы огня вокруг сооружений военного назначения.

В то же время, Силы обороны уже не впервые атакуют российские укрепления на "вышках Бойко". Одна из таких операций состоялась в 2023 году. Как рассказали работники разведки, бойцы подобрались к платформам на надувных лодках, провели короткий бой и взяли под контроль сооружения.

Напоминаем, 9 мая ГУР Минобороны показала новый тип морских дронов Magura, которые могут запускать беспилотные летательные аппараты.