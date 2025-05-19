СБУ провела спецоперацію на "вишках Бойка": які об'єкти РФ підірвали морські та повітряні дрони (відео)

Служба безпеки України провела спецоперацію в Чорному морі з одночасним застосуванням морських та повітряних безпілотників. Українські дрони підірвали радіолокаційну станцію "Нева" та інші військові цілі Російської Федерації, розташовані на газовидобувних платформах "вишках Бойка".

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Про деталі спецоперації розповіла пресслужба відомства.

Пресслужба СБУ повідомила про атаку на військові цілі РФ в Чорному морі, яка відбулась "днями": точна дата не вказана. На відео, яке ілюструвало інформацію про атаку, показали роботу двох видів дронів. Перші секунди зняті з точки зору повітряного безпілотника. Пристрій підлітає до платформи, націлюється на апаратуру, прикріплену на трубах, та врізається в ціль. Наступні кадри — запис камерою морського безпілотника. Глядачі бачать, як він наближається до вишки, петляє між опорами й за мить б'є у потрібне місце. Останні секунди відео — момент яскравого вибуху, який фіксується іншим морським дроном з відстані сотень метрів. Під час запису не помітно, щоб якісь російські засоби ураження заважали роботі дронів СБУ. Операцію провели бійці 13 головного управління департаменту морської контррозвідки, ідеться у повідомленні.

"У межах однієї спецоперації фахівці СБУ використали два типи безпілотників, які продемонстрували ефективність парної роботи", — наголосила пресслужба відомства.

У заяву СБУ вказано, що повітряні дрони підірвали РЛС "Нева" ЗС РФ, яка стежила за повітряним простором над Україною та за ситуацією в морі. Також безпілотникам вдалось успішно знищити склади та житловий блок. Відомство нагадало росіянам, що їхньому "мотлоху" немає місця в Чорному морі.

Відомство не уточнило, на яких саме платформах провели спецоперацію. "Вишки Бойка" розташовані на відстані 60-150 км від підконтрольної Україні території.

Дрони України - де розташовані "вишки Бойка", які атакувала СБУ

Дрони України — деталі

Зазначимо, українські дрони вже проводили комбіновану атаку з повітря та з моря на військові цілі ЗС РФ в Чорному морі. Одна з таких атак відбулась 18 липня 2024 року, повідомила пресслужба СБУ. Безпілотники вдарили по базі берегової охорони на озері Донузлав на західному березі окупованого Криму. Операцію проводили спільно ВМС ЗСУ та СБУ: підірвали штаб, склад боєприпасів, підстанцію, портові споруди.

Через два дні, 20 липня, з'явились супутникові фото укріплень ЗС РФ на Донузлаві. На фото, опублікованих медіа "Радіо Свобода", помітно сліди вогню навколо споруд військового призначення.

Водночас, Сили оборони вже не вперше атакують російські укріплення на "вишках Бойка". Одна з таких операцій відбулась у 2023 році. Як розповіли працівники розвідки, бійці підібрались до платформ на надувних човнах, провели короткий бій та взяли під контроль споруди.

Нагадуємо, 9 травня ГУР Міноборони показала новий тип морських дронів Magura, які можуть запускати безпілотні літальні апарати.