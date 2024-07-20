Удар по військовій базі ЗС РФ на озері Донузлав у Криму: з'явилися супутникові знімки наслідків

СБУ 18 липня завдали удару по російській військовій базі на озері Донузлав. Зараз з'явилися знімки, на яких можна помітити сліди пожеж.

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Після удару дронами Служби безпеки України по російській військовій базі на озері Донузлав в анексованому Криму виникли пожежі. Про це повідомляє "Радіо.Свобода".

Видання опублікувало супутникові знімки високої роздільної здатності, на яких видно сліди вогню.

Зазначається, що один із осередків пожежі розташований на території Донузлавської вітрової електростанції, проте основної шкоди було завдано військово-морській базі окупантів.

Фокус писав, що удар стався вночі, якраз під час проведення навчань із захисту акваторії озера. Після комбінованої атаки морських і повітряних дронів вдалося вивести з ладу штаб із пунктом управління, склад боєприпасів і техніки, електропідстанцію, технічні споруди і вогневі позиції ворога.

Після цього Міноборони РФ відзвітувало, що в акваторії Чорного моря нібито було знищено десять безекіпажних катерів, які прямували в напрямку Кримського півострова.

До слова, Сили оборони протягом літа вже знищили 15 військових цілей на території Кримського півострова. У середньому, наносилося по одному вдалому удару кожні три дні.

Тим часом, курортний сезон на території тимчасово окупованого Кримського півострова для росіян пішов не за планом. Туристи масово скасовують тури, і від заброньованих на червень місць в окупованому Севастополі відмовилися майже 80% відпочивальників.