В Євпаторії вогневі точки ставлять на пляжах і серед житлових будинків, — "АТЕШ" (фото, відео)

За словами представників партизанського руху, захисні укріплення в Євпаторії витримають десантну операцію не більше 5 хвилин.

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Уздовж усієї берегової лінії в окупованій Євпаторії та безпосередньо на міських пляжах зосереджена значна чисельність вогневих точок. Про це повідомляє рух "АТЕШ" у Telegram-каналі.

Зазначається, що російська окупаційна адміністрація на півострові не звертає уваги на те, що цивільне населення наражається на небезпеку. Військова техніка та фортифікації в місцях відпочинку — поруч із цивільними об'єктами та серед житлових будинків.

Судячи з того, який вигляд мають ці фортифікаційні споруди, оборонятися під час початку десантної операції ЗСУ зможуть не більше ніж 5 хвилин, — ідеться в публікації.

Нагадаємо, що 17 липня низка російських медіа повідомляла про початок віялових відключень світла в окупованому Криму і в південній частині РФ через збій на Ростовській АЕС.

Також повідомлялося, що 16 липня в ГУР пояснили, чи можуть українські морські дрони Magura V5 знищити Кримський міст. За даними представника розвідвідомства Євгена Єріна, малоймовірно, що для ураження Кримського мосту буде використовувати тільки один вид зброї.

Повідомлялося і про те, чого РФ намагається домогтися, оголошуючи в Криму військові навчання. За словами нардепа Олексія Леонова, Росія погрожує зробити з акваторії біля Криму зону військових навчань.