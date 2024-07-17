В окупованому Криму і на півдні РФ почалися віялові відключення світла через збій на Ростовській АЕС

Під відключення потрапили Ялта, Алушта, Судак, Феодосія, Керч та інші населені пункти.

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Окупований Крим залишився без світла через аварію на Ростовській АЕС. Відключення електроенергії відбулися в Керчі, Ялті, Севастополі, Судаку та інших населених пунктах. До кінця дня графіки відключення електрики було введено в Дагестані, Кабардино-Балкарії та Ставропольському краї. Через аварію на Гусиноозерській ГРЕС у Бурятії понад 115 тисяч жителів регіону залишилися без світла. Про це повідомляє низка російських ЗМІ, зокрема "Медуза".

Окупаційна влада Криму ввела графіки вимкнення світла дві через дві години. Віялові відключення світла введено на півдні Росії. В анексованому Криму не працювали світлофори і зупинилися тролейбуси. Причиною назвали аварію на Ростовській АЕС, — уже повідомили, що ситуація була штатною, — а також перевантаження через спеку і незаконні техприєднання.

у Севастополі зупинилися тролейбуси

До кінця дня графіки відключення електрики було введено в Дагестані, Кабардино-Балкарії та Ставропольському краї. Частково знеструмило Ростовську область, Краснодарський край і Крим.

Також 16 липня через аварію на Гусиноозерській ГРЕС у Бурятії понад 115 тисяч жителів регіону залишилися без світла. Місцеві жителі розповіли журналістам, що перед відключенням електрики на ГРЕС прогримів вибух, а з території підприємства валив дим.

Вибух на Гусиноозерській ГРЕС у Бурятії

У Краснодарі відключилися понад 100 електропідстанцій. Низка вулиць залишилися без електрики, повідомила місцева влада.

До вечора 16 липня Міненерго РФ повідомило, що на Ростовській АЕС стався збій у роботі генерувального обладнання. У "Росатомі" заявили, що один з енергоблоків станції відключився "під дією автоматики через неполадки на турбогенераторі". Водночас там зазначили, що радіаційний фон у нормі.

Через відключення електрики було призупинено рух трамваїв і тролейбусів у Краснодарі. У місті не працювали 150 світлофорів. Крім того, без світла залишився залізничний вокзал Новоросійська.

Нагадаємо, Ростовська АЕС — найбільше підприємство енергетики на півдні Росії. Вона розташована за 13 кілометрів від Волгодонська. Станція забезпечує близько 75% виробництва електроенергії в Ростовській області.

Було складно і в Україні, в "Укренерго" повідомили, що причиною екстрених обмежень електропостачання в Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях став вихід з ладу обладнання на одному з енергооб'єктів.