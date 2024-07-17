В оккупированном Крыму и на юге РФ начались веерные отключения света из-за сбоя на Ростовской АЭС

Под отключение попали Ялта, Алушта, Судак, Феодосия, Керчь и другие населенные пункты.

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Оккупированный Крым остался без света из-за аварии на Ростовской АЭС. Отключения электроэнергии произошли в Керчи, Ялте, Севастополе, Судаке и других населенных пунктах. К концу дня графики отключения электричества были введены в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае. Из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС в Бурятии больше 115 тысяч жителей региона остались без света. Об этом сообщает ряд российских СМИ, в том числе "Медуза".

Оккупационные власти Крыма ввели графики отключения света два через два часа. Веерные отключения света введены на юге России. В аннексированном Крыму не работали светофоры и остановились троллейбусы. Причиной назвали аварию на Ростовской АЭС, — уже сообщили, что ситуация была штатной, — а также перегруз из-за жары и незаконные техприсоединения.

в Севастополе остановились троллейбусы

К концу дня графики отключения электричества были введены в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае. Частично обесточило Ростовскую область, Краснодарский край и Крым.

Также 16 июля из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС в Бурятии более 115 тысяч жителей региона остались без света. Местные жители рассказали журналистам, что перед отключением электричества на ГРЭС прогремел взрыв, а с территории предприятия валил дым.

Взрыв на Гусиноозерской ГРЭС в Бурятии

В Краснодаре отключились более 100 электроподстанций. Ряд улиц остались без электричества, сообщили местные власти.

К вечеру 16 июля Минэнерго РФ сообщило, что на Ростовской АЭС произошел сбой в работе генерирующего оборудования. В "Росатоме" заявили, что один из энергоблоков станции отключился "под действием автоматики из-за неполадок на турбогенераторе". При этом там отметили, что радиационный фон в норме.

Из-за отключения электричества было приостановлено движение трамваев и троллейбусов в Краснодаре. В городе не работали 150 светофоров. Кроме того, без света остался железнодорожный вокзал Новороссийска.

Напомним, Ростовская АЭС — крупнейшее предприятие энергетики на юге России. Она расположена в 13 километрах от Волгодонска. Станция обеспечивает около 75% производства электроэнергии в Ростовской области.

Было сложно и в Украине, в "Укрэнерго" сообщили, что причиной экстренных ограничений электроснабжения в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Донецкий, Днепропетровской, Кировоградской областях стал выход из строя оборудования на одном из энергообъектов.