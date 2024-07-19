"Відмовилися майже 80% росіян": пляжний сезон у Криму провалився через ненадійну ППО, — ГУР

За даними української розвідки, громадян РФ, які передумали відпочивати на захопленому півострові, турбує ситуація з безпекою. Також туристів турбує міст через Керченську затоку, який під загрозою.

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Курортний сезон на території тимчасово окупованого Кримського півострова пiшов не за планом для росіян. Туристи масово скасовують тури, про що повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони (ГУР МОУ).

Ситуація з безпекою в Криму залишається досить напруженою. У результаті це спричинило масове скасування турів для незаконного відпочинку на захоплених територіях.

"Від організованих на червень 2024 року турів в окупованому Севастополі відмовилися майже 80% росіян. Загальнокримський показник скасування вже заброньованих путівок минулого місяця становив понад третину. Насамперед росіян, які передумали грітися на захоплених кримських узбережжях, тривожить спричинена окупацією складна безпекова ситуація", — ідеться в повідомленні.

У ГУР МОУ додали, що громадяни РФ не хочуть відвідувати захоплений півострів через те, що системи протиповітряної оборони противника вкрай ненадійні і можуть призвести до глобальних наслідків.

Крім того, представники української розвідки нагадали, що незаконне відвідування Криму може бути небезпечним не тільки для здоров'я, а й життя.

"Ще один фактор ризику — уразливий незаконний Керченський міст, який залишається основною артерією для так званого туризму з Росії і використовується Москвою для військової логістики", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 3 липня повідомлялося, як у Затоці Одеської області під обстрілами відпочивають туристи під час пляжного сезону. Транспорт до населеного пункту не ходить, а от власники готелів не беруться брати відповідальність за небезпеку під час відпочинку.