"Отказались почти 80% россиян": пляжный сезон в Крыму провалился из-за ненадежной ПВО, — ГУР
По данным украинской разведки, граждан РФ, которые передумали отдыхать на захваченном полуострове, тревожит ситуация с безопасностью. Также туристов беспокоит мост через Керченский залив, который также под угрозой.
Курортный сезон на территории временно оккупированного Крымского полуострова пошел не по плану для россиян. Туристы массово отменяют туры, о чем сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны (ГУР МОУ).
Ситуация с безопасностью в Крыму остается достаточно напряженной. В результате это вызвало массовую отмену туров для незаконного отдыха на захваченных территориях.
"От организованных на июнь 2024 года туров в оккупированном Севастополе отказались почти 80% россиян. Общекрымский показатель отмены уже забронированных путевок в прошлом месяце составил более трети. Прежде всего россиян, которые передумали греться на захваченных крымских побережьях, тревожит вызванная оккупацией сложная ситуация с безопасностью", — говорится в сообщении.
В ГУР МОУ добавили, что граждане РФ не хотят посещать захваченный полуостров из-за того, что системы противовоздушной обороны противника крайне ненадежные и могут привести к глобальным последствиям.
Кроме того, представители украинской разведки напомнили, что незаконное посещение Крыма может быть опасно не только для здоровья, но и жизни.
"Еще один фактор риска — уязвимый незаконный Керченский мост, который остается основной артерией для так называемого туризма из России и используется Москвой для военной логистики", — говорится в сообщении.
Напомним, 3 июля сообщалось, как в Затоке Одесской области под обстрелами отдыхают туристы во время пляжного сезона. Транспорт в населенный пункт не ходит, а вот владельцы отелей не берутся брать ответственность за опасность во время отдыха.