Удар по военной базе ВС РФ на озере Донузлав в Крыму: появились спутниковые снимки последствий

СБУ 18 июля нанесли удар по российской военной базе на озере Донузлав. Сейчас появились снимки, на которых можно заметить следы пожаров.

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После удара дронами Службы безопасности Украины по российской военной базе на озере Донузлав в аннексированном Крыму возникли пожары. Об этом сообщает "Радио.Свобода".

Издание опубликовало спутниковые снимки высокого разрешения, на которых видны следы огня.

Отмечается, что один из очагов пожара находится на территории Донузлавской ветровой электростанции, однако основной ущерб был нанесен военно-морской базе оккупантов.

Фокус писал, что удар произошел ночью, как раз во время проведения учений по защите акватории озера. После комбинированной атаки морских и воздушных дронов удалось вывести из строя штаб с пунктом управления, склад боеприпасов и техники, электроподстанцию, технические сооружения и огневые позиции врага.

После этого Минобороны РФ отчиталось, что в акватории Черного моря якобы были уничтожены десять безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова.

К слову, Силы обороны в течение лета уже уничтожили 15 военных целей на территории Крымского полуострова. В среднем, наносилось по одному удачному удару каждые три дня.

Тем временем, курортный сезон на территории временно оккупированного Крымского полуострова для россиян пошел не по плану. Туристы массово отменяют туры, и от забронированных на июнь мест в оккупированном Севастополе отказались почти 80% отдыхающих.