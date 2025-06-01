Уражено понад 40 літаків: дрони СБУ атакували російський військовий аеродром (відео)

Дрони Служби безпеки України прямо зараз відпрацьовують по літакам, які щоночі бомблять українські міста.

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Про це повідомляють джерела Фокусу у спецслужбах.

Наразі відомо про враження понад 40 літаків, серед них — А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

На наданому відео видно як палає аеродром "Белая" в Іркутській області РФ і чути голос голови СБУ генерал-лейтенанта Василя Малюка, який коментує подію.

За даними джерел, під час спецоперації під назвою "Павутина" ворожій авіації попередньо завдано збитків на більше, ніж 2 млрд доларів.

Водночас у районі Оленегорська Мурманської області РФ, де знаходиться військовий аеродром "Оленья" зі стратегічними бомбардувальниками, місцеві жителі заявляють про звуки вибухів та велику пожежу.

За попередніми даними, околиці міста зазнали атаки безпілотників.

Причому, як пише канал "База", у Оленегірську дрони нібито запускалися прямо з кузова вантажівки, яка припаркувалася поряд із заправкою біля в'їзду до міста.

Нагадаємо, наприкінці березня ССО спільно з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, Ракетними військами й артилерією здійснили в тилу ворога удар по аеродрому в Бєлгородській області.

Також Фокус писав, що СБУ провела спецоперацію в Чорному морі з одночасним застосуванням морських та повітряних безпілотників. Українські дрони підірвали радіолокаційну станцію "Нева" та інші військові цілі Російської Федерації, розташовані на газовидобувних платформах "вишках Бойка".