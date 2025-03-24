Україна знищила в тилу РФ 4 гелікоптери: подробиці (відео)

У відомстві розповіли, що відпрацювання проводилось боєприпасами HIMARS.

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Сили спеціальних операцій разом з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, Ракетними військами й артилерією в Бєлгородській області Російської Федерації знищили два російських вертольоти Ка-52 та два Мі-8. Про це повідомляє пресцентр ССО.

У відомстві розповіли, що ударний вертоліт Ка-52 Росія використовує для розвідки та атак цілей на землі. Його максимальна швидкість 270 км/год, а практична дальність — 800 км.

Транспортні вертольоти Мі-8 ЗС РФ використовують для перевезення особового складу та вантажів, а також для підтримки наземних операцій. Він може розвинути швидкість до 300 км/год, його практична дальність 460 км.

Всі вертольоти знищені ракетними ударами в тил ворога, де противник створив майданчик для підскоку авіації — замасковану позицію для швидкого переміщення бортів або для несподіваних атак на Сили безпеки та оборони України. У відомстві додали, що відпрацювання проводилось боєприпасами Himars M30A2 зі 180 уламків в кожному.

Нагадаємо, що нещодавно дрони атакували місто Енгельс Саратовської області Росії. Там розташований військовий аеродром "Енгельс-2", з якого злітають стратегічні бомбардувальники, що завдають ударів по території України. Міноборони РФ відзвітували про збиті дрони, але на аеродромі були чутні вибухи.

Додамо, що в ніч на 21 березня безпілотники атакували Калачевський район Волгоградської області. У цьому районі розташований військовий аеродром "Маринівка" і місцеві жителі писали про пожежу.