Дрони атакували російський Енгельс: жителів будинків поруч евакуюють, — росЗМІ (відео)

Саратовська область Росії зазнала атаки безпілотників. Міноборони РФ уже відзвітували про збиті дрони, але на аеродромі чути вибухи.

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Невідомі дрони атакували місто Енгельс Саратовської області Росії, де розташований військовий аеродром "Енгельс-2", з якого злітають стратегічні бомбардувальники, що завдають ударів по території України. Мешканців будинків поруч нібито евакуюють. Про це повідомляє видання ASTRA.

Атака на військовий аеродром "Енгельс-2"

Губернатор регіону Роман Бусаргін заявив, що в місті Енгельс вибило вікна в місцевій лікарні та гуртожитку, постраждала одна людина.

У Російському Міністерстві оборони стверджують, що над Саратовською областю знищено 54 українські безпілотники. А всього Росію і анексований Крим атакували 132 БПЛА.

В Енгельсі нібито евакуюють мешканців прилеглих будинків із військовим аеродромом після атаки БПЛА. Але про це повідомляють лише місцеві пабліки. На офіційних каналах про це не повідомлялося.

Раніше губернатор заявив, що навчання школярів в Енгельсі сьогодні буде дистанційним. А в Росавіації повідомили про тимчасове припинення роботи аеропортів Саратова і Самари.

Українські ЗМІ, ґрунтуючись на даних геолокації, пишуть, що було влучання по складу військового аеродрому "Енгельс-2".

Повідомляється, що звуки вибухів під час атаки БПЛА чули і жителі Саратова.

Нагадаємо, це не вперше, коли місто Енгельс у Саратовській області атакують безпілотники. Востаннє про таку атаку повідомлялося 11 лютого. Поруч із містом розташована російська авіабаза "Енгельс-2", де базуються стратегічні бомбардувальники. Зокрема — Ту-160, який є найбільшим бомбардувальником у світі і, який може нести ядерні та конвенційні боєголовки. І Ту-95МС — турбогвинтовий стратегічний бомбардувальник, який також може нести ядерні заряди.