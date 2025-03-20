Дроны атаковали российский Энгельс: жителей домов рядом эвакуируют, — росСМИ (видео)

Саратовская область России подверглась атаке беспилотников. Минобороны РФ уже отчитались о сбитых дронах, но на аэродроме слышны взрывы.

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Неизвестные дроны атаковали город Энгельс Саратовской области России, где расположен военный аэродром "Энгельс-2" с которого взлетают стратегические бомбардировщики, наносящие удары по территории Украины. Жителей домов рядом якобы эвакуируют. Об этом сообщает издание ASTRA.

Атака на военный аэродром "Энгельс-2"

Губернатор региона Роман Бусаргин заявил, что в городе Энгельс выбило окна в местной больнице и общежитии, пострадал один человек.

В Российском Министерстве обороны утверждают, что над Саратовской областью уничтожено 54 украинских беспилотника. А всего Россию и аннексированный Крым атаковали 132 БПЛА.

В Энгельсе якобы эвакуируют жителей близлежащих домов с военным аэродромом после атаки БПЛА. Но об этом сообщают только местные паблики. На официальных каналах об этом не сообщалось.

Ранее губернатор заявил, что обучение школьников в Энгельсе сегодня будет дистанционным. А в Росавиации сообщили о временной приостановке работы аэропортов Саратова и Самары.

Украинские СМИ, основываясь на данных геолокации, пишут, что было попадание по складу военного аэродрома "Энгельс-2".

Сообщается, что звуки взрывов во время атаки БПЛА слышали и жители Саратова.

Напомним, это не первый раз, когда город Энгельс в Саратовской области атакуют беспилотники. Последний раз о подобной атаке сообщалось 11 февраля. Рядом с городом находится российская авиабаза "Энгельс-2", где базируются стратегические бомбардировщики. В частности – Ту-160, который является крупнейшим бомбардировщиком в мире и, который может нести ядерные и конвенционные боеголовки. И Ту-95МС – турбовинтовой стратегический бомбардировщик, который также может нести ядерные заряды.