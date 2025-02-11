Российские военные аэродромы Миллерово и Энгельс атакуют беспилотники: что известно (видео)

Украинские дроны массово атакуют Ростовскую область, в частности населенный пункт Миллерово, где расположен аэродром. Там было зафиксировано не менее 20 беспилотников. Взрывы слышали и возле Энгельса.

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Ночью 11 февраля украинские беспилотники атаковали российский аэродром Миллерово, который служит базой для фронтовой авиации, выполняющей задачи по поддержке российской пехоты. Россияне писали о звуках взрывов, а также о том, что там активно работала противовоздушная оборона по БпЛА, которых было не менее 20. Вскоре также стало известно об атаке российского Энгельса. Фокус собрал информацию относительно атаки.

Также взрывы были слышны в Чертковском районе Ростовской области. Об этом сообщил Telegram-канал "Андрющенко Time".

"Ростовская область. Более 20 наших БПЛА зафиксировано над Миллерово и Чертковским районом", — говорится в сообщении.

Петр Андрющенко также сообщил о том, что, вероятно, в результате атаки не обошлось без "пропущенных" и "атакующих обломков". Они попали на сам военный аэродром, который очевидно и был целью украинских беспилотников этой ночью.

Этой ночью россияне также слышали взрывы в районе Энгельса. Это авиабаза Воздушно-космических сил России, основная локация размещения бомбардировщиков и место базирования стратегических самолетов Ту-160.

В сети сообщили о массированной атаке на аэродром "Энгельс-2" (таково его официальное название). Там активно работает ПВО и слышны звуки взрывов. Также сообщили, что россияне подняли с аэродрома несколько истребителей.

Отметим, что аэродром "Энгельс-2" украинские дроны атакуют уже не впервые. Ранее ВСУ нанесли мощной атаки по нему, чем частично парализовали действия стратегической авиации России, наносящей удары по украинским городам и селам. Об этом Фокус подробнее рассказывал 15 января.

Подвергался ударам и российский аэродром Миллерово. Тогда после украинской атаки на месте вспыхнул масштабный пожар. Событие произошло 24 декабря 2024 года.

Напомним, вчера украинские беспилотники атаковали Краснодарский край, где расположен крупный НПЗ. Во время ночной атаки также взрывы раздавались и в самом Краснодаре, где обломки сбитого БпЛА упали на многоэтажку. Происшествие случилось ночью 10 февраля.