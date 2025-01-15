"Двойной удар": удар ВСУ по Энгельсу частично парализовал действия стратегической авиации РФ, — СМИ

Журналист Forbes Дэвид Экс считает, что основной целью ударов ВСУ по авиабазе в российском Энгельсе была попытка временно сдержать удары ВС РФ, нанеся двойной удар по складу авиационного топлива.

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8 января украинские дроны поразили цистерны с авиационным топливом рядом с авиационной базой российских ВКС ВС РФ в городе Энгельс Саратовской области, а через шесть дней — нанесли новый удар по этому объекту. Об этом пишет обозреватель Дэвид Экс для издания Forbes.

Господин Экс пишет, что взрывы спровоцировали пожар на большом складе, который содержал 800 тыс тонн авиационного топлива, а новый удар — поджег еще несколько цистерн. Такие действия украинских военных напоминают тактику "двойного удара".

"Атака украинцев была частью более широкой волны рейдов беспилотников, крупнейшей за всю 35-месячную войну за Украину. Ее ключевые цели — это хранилища топлива и боеприпасов и нефтеперерабатывающие заводы, среди других целей. Этот "двойной удар" имел четкую цель — сдержать налеты российской авиации на украинские города, хотя бы временно", — подчеркивает обозреватель.

По его словам, пока остается неясным, какие типы беспилотников участвовали в массированных атаках на Энгельс. Однако Украина разработала "умопомрачительное количество" беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия. А потому если украинские беспилотники продолжат наносить удары, а российская ПВО ничего не сделает, то это будет иметь последствия для действий стратегической авиации.

"Украинцы чувствуют запах крови, а точнее, жженого авиатоплива. Беспилотники наносили удары по Энгельсу по меньшей мере восемь раз с тех пор, как Россия начала свою полномасштабную агрессию против Украины в феврале 2022 года. Наверняка будет еще больше ударов", — констатирует господин Экс, добавляя, что украинцы продолжат наращивать количество ударов по целям в РФ, а их эффект и частота будут продолжать расти.

Ранее Фокус сообщал, что ВСУ впервые с 2022 года имеют преимущество над РФ в танках. Обозреватель Forbes Дэвид Экс говорит, что сейчас Силы обороны используют танки в активном взаимодействии с дронами и системами радиопомех. Благодаря этому баланс сил на поле боя склонился в украинскую сторону.

Впоследствии стало известно, что спутник показал последствия удара по Саратовскому НПЗ. Силы обороны добрались до резервуаров с горючим Саратовского НПЗ, расположенного в 700 км от Украины. На фото из космоса видны черные пятна вместо цистерн.