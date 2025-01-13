На нескольких участках фронта: ВСУ впервые с 2022 года имеют преимущество над РФ в танках, — Forbes

Обозреватель Forbes Дэвид Экс говорит, что сейчас Силы обороны используют танки в активном взаимодействии с дронами и системами радиопомех. Благодаря этому баланс сил на поле боя склонился в украинскую сторону.

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Украинские военные начали получать преимущество над ВС РФ в танковом вооружении впервые с начала полномасштабного вторжения России, однако такое преимущество присутствует лишь на нескольких участках фронта. Об этом пишет обозреватель Дэвид Экс для издания Forbes.

Журналист указывает, что такое изменение соотношения танков стало возможным благодаря активному использованию беспилотников со стороны Сил обороны. Они заставляют танки ВС РФ отходить на значительное расстояние от линии боевого соприкосновения и вести огонь только с замаскированных позиций.

В свою очередь, это приводит к использованию танков как "неточных гаубиц, чем машин для штурма". Именно роботизированные системы и беспилотные технологии начали становиться доминантным фактором на поле боя, менять правила ведения войны.

Господин Экс цитирует одно из заявлений российского "военкора", который признает свободу действий украинских танков благодаря широкому ассортименту и масштабу применения беспилотников, а также благодаря отточенной тактике их применения.

"Украинские танки способны подъезжать к передовой и нанесли прямой удар по позициям противника из пушек и пулеметов. Ранее было невозможно из-за превосходства оккупационных войск в артиллерии и авиации", — отмечает журналист.

По словам господина Экса, ситуация на фронте демонстрирует обратное развитие событий: если в начале полномасштабной войны ВСУ очень редко использовали танки для прямого поражения, то сейчас благодаря современным технологиям, "миниатюрным дронам и системам радиопомех", которые наносят серьезный урон ВС РФ, начал меняться баланс сил.

В то же время журналист подчеркивает, что эта динамика не просматривается в Курской области РФ, где россияне активно используют дроны с оптоволоконным кабелем. Это позволяет им выстоять против привычных средств РЭБ.

"Преимущество украинских беспилотников стало преимуществом танков с развертыванием войны. Российские противотанковые ракеты притупляют это преимущество, но основной причиной, почему украинцы не могут использовать свою броню, чтобы перекрыть последние преимущества ВС РФ, может быть постоянная нехватка пехоты", — констатирует обозреватель.

Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили штаб ВС РФ возле Покровска. Заброшенную высотку в населенном пункте Новогродовка мог поразить боеприпас глубокого поражения — ракета, бомба или крылатая ракета.

Впоследствии стало известно, что ВСУ могли освободить Донецк в 2023, однако этого не произошло. Один из офицеров говорит, что во время наступления видели Донецк, но все силы перебрасывались на Запорожское направление