В 2023 году ВСУ могли освободить Донецк: почему этого не произошло (видео)

Во время летнего контрнаступления украинские бойцы даже видели Донецк. Но тогда все силы перебрасывались на Запорожское направление, рассказал офицер.

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Летом 2023 года, во время контрнаступления, Вооруженные силы Украины могли зайти в Донецк. Об этом журналистке Рамини Эсхакзай рассказал командир батальона беспилотных систем "Хищники высот" 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка с позывным "Кондор".

Рассказ Кондора о событиях 2023 года можно посмотреть с 19:36 по 24:15

Сначала, в конце 2022 года, Силы обороны сталкивались с постоянными штурмами противника, но к лету 2023 года ход войны был переломлен и уже ВСУ начали продвигаться вперед. В это время, по его словам, с некоторых наблюдательных пунктов даже можно было увидеть Донецк, но тогда все силы перебрасывались на Запорожское направление.

"Мы видели Донецк. Это было очень близко", — вспомнил он, добавляя, что украинцы реально могли зайти в оккупированный город.

В это время он был уверен, что украинская армия сможет даже выйти на границы 1991 года, но с осени ситуация стала ухудшаться и надежды бойцов начали превращаться в несбыточные.

Он признался, что раньше Покровск считался "очень глубоким тылом", в который бойцы ездили отдыхать, туда приезжали жены с детьми, где чувствовали себя очень безопасно и никто не волновался. Но ситуация на Донецком направлении постоянно менялась.

Напомним, сейчас в Покровске нет безопасных зон.

Отметим, что командир тактической группы в составе подразделения активных действий ГУР МО Украины "Артан" Михаил с позывным "Фантом" заявил, что российские оккупационные войска активизировались сразу на нескольких направлениях.