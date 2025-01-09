"На пути Курахово и Покровск": боец ГУР рассказал, чего ждать от ВС РФ в 2025

По словам украинского защитника с позывным "Фантом", в 2023 году российские оккупанты вели себя более сдержанно, чем в прошлом году.

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Российские оккупационные войска активизировались сразу на нескольких направлениях, а сейчас на их пути стоят Курахово и Покровск. Об этом в интервью "Украинскому Радио" заявил командир тактической группы в составе подразделения активных действий ГУР МО Украины "Артан" Михаил с позывным "Фантом".

"У них на пути сейчас Курахово и Покровск, где идут ожесточенные бои. Далее они активизировались на Запорожском направлении. Там пока они действуют точечно, осуществляют определенные наступательные действия, но пока без глобальных результатов", — сказал Михаил.

Он пояснил, что оккупантам не удается достичь своей цели, в том числе благодаря украинским защитникам.

По мнению "Фантома" россияне бросили значительную часть своих ресурсов на проведение этой операции, вследствие чего у них огромные потери.

"Об этом говорят страшные, вопиющие числа — это 48 тысяч примерно потерь у них личного состава. В 23-м году они себя более сдержанно вели", — отметил боец ГУР.

Он подчеркнул, что его подразделение "Артан" встретило Новый год на позициях.

"Достаточно тяжело идут там бои, с определенными перерывами. Нам не только удается сдерживать врага, но и проводить точечные контрнаступательные действия и даже двигаться вперед", — подчеркнул "Фантом".

Напомним, 8 января майор запаса ВСУ Алексей Гетьман объяснил значение контратак ВСУ в Курской области.

5 января глава офиса президента Андрей Ермак написал в Telegram о новом наступлении ВСУ в Курской области.