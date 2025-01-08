"Резервов внутри Россия не имеет": эксперт объяснил значение контратак ВСУ в Курской области

По словам Алексея Гетьмана, если ситуация в Курской области будет становиться все более сложной для ВС РФ, то россияне будут забирать войска с линии боевых действий в Украине.

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Операция и дальнейшее наступление Вооруженных сил Украины в Курской области является оправданным, поскольку ослабляет Россию в военном смысле. Об этом "24 каналу" заявил военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

По его словам, россияне вынуждены перебрасывать все больше личного состава на Курское направление.

"Задача Сил обороны — заставить врага стянуть туда еще больше войск. Они могут снимать их только с линии фронта. Потому что каких-то резервов внутри Россия не имеет. Они снимают только с линии фронта", — сказал Гетьман.

Он пояснил, что если бы у россиян были резервы, то их уже давно бы применили на Востоке Украины.

Эксперт подчеркнул, что по разным данным, враг привлек на территории Курской области около 50 тысяч личного состава. Часть из этой группировки могла бы еще до Курской операции атаковать Сумы и Харьков.

Если ситуация для россиян на Курщине будет ухудшаться, то они и в дальнейшем будут забирать войска с линии боевых действий в Украине.

"Здесь есть и политический смысл. Эта ситуация давит на Путина. Даже у россиян, которые потребляют пропаганду, уже может возникать вопрос — а действительно ли все идет по плану?", — подчеркнул Гетьман.

Напомним, 5 января глава Офиса президента Андрей Ермак написал в Telegram о новом наступлении ВСУ в Курской области.

Фокус также объяснял, для чего ВСУ пошли в наступление в Курской области