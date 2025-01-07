Военная составляющая не главная: для чего ВСУ пошли в наступление в Курской области

Пять месяцев назад боевые действия были перенесены на территорию РФ. Наступление ВСУ в Курской области имеет свои преимущества и недостатки. Фокус узнал, чего Силам обороны удалось достичь с помощью этой операции, и что сейчас происходит на фронте.

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6 августа 2024 года началось наступление ВСУ в Курской области. Впервые за 11 лет войны боевые действия были перенесены на территорию РФ.

По информации Генштаба ВСУ, за пять месяцев с начала Курской операции противник потерял более 38 тысяч военных, из которых 15 тысяч убитыми. Еще 860 российских военных были взять в плен для обменного фонда, в результате это позволило вернуть сотни украинских защитников.

"Курская операция имела целью не допустить наступление врага в Сумской области и создание "буферной зоны". Операция заставила российских оккупантов перебрасывать значительные ресурсы в Курскую область, ослабляя их позиции на других направлениях фронта. Захватчики стянули туда одни из самых боеспособных подразделений воздушно-десантных войск, морской пехоты и спецназначения", — говорится в сообщении.

Кроме этого, из-за наступления ВСУ в Курской области враг был вынужден просить помощи у КНДР, которая отправила в Россию почти 12 тысяч солдат, из них около четырех тысяч уже ликвидированы, часть подразделений потеряла боеспособность.

Во время наступления ВСУ в Курской области Силам обороны удалось уничтожить:

104 танка;

575 ББМ;

1 104 единицы автомобильной техники;

330 артиллерийских систем;

12 РСЗО;

12 средств ПВО;

самолет;

три вертолета;

859 БПЛА;

32 единицы специальной техники.

Наступление ВСУ в Курской области: чего удалось достичь за 5 месяцев

Соучредитель DeepState Роман Погорелый рассказал Фокусу, что сейчас в Курской области враг проводит активные контрнаступательные действия и возвращает под контроль свою территорию. В этих условиях украинцам приходится тратить большое количество сил и ресурсов, но одновременно с этим уничтожается большое количество россиян.

"Существенные изменения внесли корейцы, которые присоединились к войне и массово штурмуют позиции украинских военных. Есть как плюсы, которые выходят из поставленных задач при их достижениях, так есть и минусы, которые негативно влияют на ход событий", — сказал Роман Погорелый.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов отметил в разговоре с Фокусом, что в операции в Курской области важна политическая составляющая.

"Пока хотя бы один наш боец находится на территории Российской Федерации в пределах законно признанных международным правом границах у Путина нет возможности навязывать нам мир в обмен на территории", — подчеркнул Олег Жданов.

По его словам, Курская область является политическим козырем в переговорной позиции. Он отметил, что потери врага во время наступления в Курской области оцениваются в 38 тысяч человек, тогда как в этой операционной зоне сейчас воюет около 50-55 тысяч военных РФ. В результате эти около 100 тысяч человек могли сегодня быть на Покровском, Кураховском, Торецком или Лиманском направлениях. В частности, согласно данным украинской разведки, в планах вражеского командования было довести численность группировки оккупационных войск в Украине до 700 тысяч, однако сейчас их количество как было на уровне около 550 тысяч, так таким и остается.

Зато бывший сотрудник СБУ и военный аналитик Иван Ступак считает, что Курская операция для Украины является больше минусом.

"С 6 августа, когда мы начали эту Курскую операцию, это было удачно, суперово, но с октября мы начали терять территории. Я помню, что в октябре это Угледар, Кураховка, Селидово, в декабре район Покровска, также есть продвижение россиян в меньших населенных пунктах. Я думаю, что мы больше теряем, чем получаем", — рассказал Фокусу Иван Ступак.

Цель и задачи нового наступления: что происходит на фронте

Жданов считает, что цель нового наступления ВСУ в Курской области — усовершенствовать линию боевого соприкосновения с РФ. Он сообщил, что сейчас продолжается маневровая война. Так на одном из участков фронта украинским бойцам удалось проскочить вражеские позиции, их зачистят, когда будут отбиты контрудары со стороны россиян. Кроме этого, в Курской области наблюдается определенное истощение противника.

"Было предположение, что россияне начнут перегруппировку, мы воспользовались этой возможностью и начали отдельные наступательные действия на отдельных участках фронта для того, чтобы его усовершенствовать и улучшить", — пояснил эксперт.

Зато Погорелому сейчас сложно комментировать новое наступление ВСУ в Курской области, ведь неизвестны результаты, цель и целесообразность. Однако одновременно с этим противник, по словам аналитика, провел массированные штурмовые действия на разных участках, применив колонны техники.

"К сожалению, россияне имеют успехи, которые являются для нас очень неприятными с неблагоприятными последствиями", — подчеркнул соучредитель DeepState.

Он рассказал, что сейчас Силы обороны движутся в направлении хутора Бердин. Однако пока нет подтверждений, удалось ли украинским бойцам дойти или закрепиться.

"Тем более сейчас продолжается все в активной фазе с переменными результатами для нас", — сообщил Роман Погорелый.

Аналитик отметил, что ВС РФ осуществляют штурмовые действия на Малую Локню, Свердликово и Леонидовку. Там противник применяет технику в большом количестве и имеет успехи.

Новое наступление ВСУ в Курской области, по мнению Ступака, имеет 30% военных целей — оттянуть внимание российского Генштаба от Покровска, Сум, Курахово, Днепропетровской области и т.д., создать новую точку напряжения, тогда как 70% — это политическая цель. Речь идет о попытке еще раз привлечь внимание, показать, что РФ слабая, создать определенное количество внутренне перемещенных граждан РФ, которые будут рассказывать, что война уже рядом, то есть социальное напряжение.

"И как вариант еще то, что у Украины в последнее время нет каких-то больших позитивных новостей с фронтов. Возможно, это новая попытка создать что-то позитивное в начале года", — отметил аналитик.

Он отметил, что на карте DeepState эта территория является серой зоной, то есть неизвестно, контролируют ли Силы обороны этот участок фронта. Военный аналитик отметил, что Курская операция — лимитированная, в ней не участвует десятки тысяч украинских бойцов, ограниченное количество техники.

"Как по мне, это попытка как-то поиграть этой картой, но сработает ли — никто не знает. Мне кажется, что нет", — сказал Ступак.

На вопрос, поможет ли наличие украинских бойцов в Курской области во время переговоров, Иван Ступак ответил, что никто не знает. С одной стороны Украина может использовать этот козырь во время переговоров, однако будет ли он воспринят другой стороной? По словам аналитика, россияне могут сказать, что не принимают это, не хотят брать этот козырь.

"Выплаты как в казино, или наоборот может сыграть. Я даже не представляю, как это может сработать, хотя теоретически может, я не хочу отказываться от этого", — подытожил эксперт.

Напомним, 7 января директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что украинские военные продвинулись на северо-восток от Суджи в Курской области. Сейчас Силы обороны закрепляются на новых участках.

6 января в СМИ рассказали, что наступление ВСУ в Курской области может стать началом конца для президента РФ Владимира Путина в этом году, как это было для Гитлера в 1943 году.