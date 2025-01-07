Військова складова не головна: для чого ЗСУ пішли в наступ у Курській області

Пʼять місяців тому бойові дії були перенесені на територію РФ. Наступ ЗСУ в Курській області має свої переваги та недоліки. Фокус дізнався, чого Силам оборони вдалося досягти за допомогою цієї операції, та що зараз відбувається на фронті.

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6 серпня 2024 року розпочався наступ ЗСУ в Курській області. Вперше за 11 років війни бойові дії були перенесені на територію РФ.

За інформацією Генштабу ЗСУ, за пʼять місяців від початку Курської операції противник втратив понад 38 тисяч військових, з яких 15 тисяч убитими. Ще 860 російських військових були взяти в полон для обмінного фонду, в результаті це дозволило повернути сотні українських захисників.

"Курська операція мала на меті не допустити наступ ворога в Сумській області та створення "буферної зони". Операція змусила російських окупантів перекидати значні ресурси до Курської області, послаблюючи їхні позиції на інших напрямках фронту. Загарбники стягнули туди одні з найбільш боєздатних підрозділів повітряно-десантних військ, морської піхоти та спецпризначення", — йдеться у повідомленні.

Крім цього, через наступ ЗСУ в Курській області ворог був змушений просити допомогу в КНДР, яка відправила до Росії майже 12 тисяч солдатів, з них близько чотирьох тисяч вже ліквідовані, частина підрозділів втратила боєздатність.

Під час наступу ЗСУ в Курській області Силам оборони вдалося знищити:

104 танки;

575 ББМ;

1 104 одиниці автомобільної техніки;

330 артилерійських систем;

12 РСЗВ;

12 засобів ППО;

літак;

три вертольоти;

859 БПЛА;

32 одиниці спеціальної техніки.

Наступ ЗСУ в Курській області: чого вдалося досягти за 5 місяців

Співзасновник DeepState Роман Погорілий розповів Фокусу, що нині в Курській області ворог проводить активні контрнаступальні дії та повертає під контроль свою територію. У цих умовах українцям доводиться витрачати велику кількість сил та ресурсів, але одночасно з цим знищується велика кількість росіян.

"Суттєві зміни внесли корейці, які долучилися до війни й масово штурмують позиції українських військових. Є як плюси, які виходять з поставлених задач при їх досягненнях, так є й мінуси, які негативно впливають на перебіг подій", — сказав Роман Погорілий.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов зазначив у розмові з Фокусом, що в операції в Курській області важлива політична складова.

"Поки хоча б один наш боєць знаходиться на території Російської Федерації в межах законно визнаних міжнародним правом кордонах у Путіна немає можливості нав'язувати нам мир в обмін на території", — наголосив Олег Жданов.

За його словами, Курська область є політичним козирем у перемовній позиції. Він зауважив, що втрати ворога під час наступу в Курській області оцінюються у 38 тисяч осіб, тоді як в цій операційній зоні нині воює близько 50-55 тисяч військових РФ. У результаті ці близько 100 тисяч осіб могли сьогодні бути на Покровському, Курахівському, Торецькому чи Лиманському напрямках. Зокрема, згідно з даними української розвідки, в планах ворожого командування було довести чисельність угрупування окупаційних військ в Україні до 700 тисяч, проте зараз їхня кількість як була на рівні близько 550 тисяч, так такою й залишається.

Натомість колишній співробітник СБУ та військовий аналітик Іван Ступак вважає, що Курська операція для України є більше мінусом.

"З 6 серпня, коли ми почали цю Курську операцію, це було вдало, суперово, але з жовтня ми почали втрачати території. Я пам'ятаю, що в жовтні це Вугледар, Курахівка, Селидове, в грудні район Покровська, також є просування росіян у менших населених пунктах. Я думаю, що ми більше втрачаємо, ніж отримуємо", — розповів Фокусу Іван Ступак.

Ціль та завдання нового наступу: що відбувається на фронті

Жданов вважає, що ціль нового наступу ЗСУ в Курській області — вдосконалити лінію бойового зіткнення з РФ. Він повідомив, що нині триває маневрова війна. Так на одній з ділянок фронту українським бійцям вдалося проскочити ворожі позиції, їх зачищать, коли будуть відбиті контрудари з боку росіян. Крім цього, в Курській області спостерігається певне виснаження противника.

"Було припущення, що росіяни почнуть перегрупування, ми скористалися цією нагодою і почали окремі наступальні дії на окремих ділянках фронту для того, щоб його удосконалити й поліпшити", — пояснив експерт.

Натомість Погорілому нині складно коментувати новий наступ ЗСУ в Курській області, адже невідомі результати, мета та доцільність. Проте одночасно з цим противник, за словами аналітика, провів масовані штурмові дії на різних ділянках, застосувавши колони техніки.

"На жаль, росіяни мають успіхи, які є для нас дуже неприємними з несприятливими наслідками", — наголосив співзасновник DeepState.

Він розповів, що нині Сили оборони рухаються в напрямку хутора Бердин. Проте поки немає підтверджень, чи вдалося українським бійцям дійти або закріпитися.

"Тим паче зараз триває все в активній фазі з перемінними результатами для нас", — повідомив Роман Погорілий.

Аналітик зауважив, що ЗС РФ здійснюють штурмові дії на Малу Локню, Свердликово та Леонідівку. Там противник застосовує техніку у великій кількості та має успіхи.

Новий наступ ЗСУ в Курській області, на думку Ступака, має 30% військових цілей — відтягнути увагу російського Генштабу від Покровська, Сум, Курахового, Дніпропетровської області тощо, створити нову точку напругу, тоді як 70% — це політична мета. Йдеться про спробу ще раз привернути увагу, показати, що РФ слабка, створити певну кількість внутрішньопереміщених громадян РФ, які розказуватимуть, що війна вже поруч, тобто соціальна напруга.

"І як варіант ще те, що в України останнім часом немає якихось великих позитивних новин з фронтів. Можливо, це нова спроба створити щось позитивне на початку року", — зауважив аналітик.

Він зазначив, що на карті DeepState ця територія є сірою зоною, тобто невідомо, чи контролюють Сили оборони цю ділянку фронту. Військовий аналітик наголосив, що Курська операція — лімітована, в ній не бере участь десятки тисяч українських бійців, обмежена кількість техніки.

"Як на мене, це спроба якось погратися цією картою, але чи спрацює — ніхто не знає. Мені здається, що ні", — сказав Ступак.

На запитання, чи наявність українських бійців у Курській області допоможе під час перемовин, Іван Ступак відповів, що ніхто не знає. З одного боку Україна може використати цей козир під час перемовин, проте чи буде він сприйнятий іншою стороною? За словами аналітика, росіяни можуть сказати, що не приймають це, не хочуть брати цей козир.

"Виплати як в казино, або навпаки може зіграти. Я навіть не уявляю, як це може спрацювати, хоча теоретично може, я не хочу відмовлятися від цього", — підсумував експерт.

Нагадаємо, 7 січня директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець заявив, що українські військові просунулися на північний схід від Суджі в Курській області. Нині Сили оборони закріплюються на нових ділянках.

6 січня у ЗМІ розповіли, що наступ ЗСУ в Курській області може стати початком кінця для президента РФ Володимира Путіна цього року, як це було для Гітлера в 1943 році.