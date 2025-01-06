Україна принизила Путіна за тижні до інавгурації Трампа, — The Telegraph

За даними журналістів, Курська область цілком може стати початком кінця для Путіна у 2025 році, як це було для Гітлера в 1943-му. Російський фронт під Курськом виглядає дуже хитким, і ЗСУ, замість того, щоб просто втриматися, можуть домогтися успіхів.

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Новий рік приносить більше надій президенту Володимиру Зеленському, ніж Володимиру Путіну, який, можливо, і був блискучим шпигуном, але нині проявляє себе як жахливий командувач. Він забув або, що більш імовірно, не знає про принципи ведення війни, особливо про той, який передбачає необхідність закріплювати успіх, а не невдачу. Про це пише The Telegraph.

Ставки зростають з обох сторін конфлікту. Путін був принижений у Сирії та Москві — вбивством ключового генерала Кирилова.

Путін заявив, що до Різдва поверне собі священну землю Росії в Курській області, ефектно взяту українськими військами минулого літа; але це виглядає як ще один психологічний удар по його диктатурі. Курська область цілком може стати початком кінця для Путіна у 2025 році, як це було для Гітлера в 1943-му, вважає автор матеріалу Хаміш де Бреттон-Гордон.

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Курський фінт: як вдалося обдурити командування РФ і в чому сенс наступу ЗСУ на Бердин

"Схоже, що українські війська за останні кілька днів завдали російським військам у Курську справжнього удару, і цілком можливо, що російська 801-ша бригада морської піхоти постраждала настільки сильно, що тепер їй доведеться відступити з Курського виступу. За оцінками України, ЗС РФ втратили сотні північнокорейців, відправлених для посилення бригади", — йдеться в публікації.

Російський фронт у Курській області виглядає дуже хитким, і Україна, замість того щоб просто втриматися, може домогтися успіхів. У розпачі Путін відправляє одного зі своїх найбільш довірених генералів у регіон, щоб спробувати врятувати становище, зазначає автор.

"У Росії, схоже, багато витратних генералів, але немає військової техніки, щоб перешкодити новітньому українському наступу, що дає Києву велику надію. Путін цілком може перейти в режим виживання після подій у Сирії, ліквідації його правої руки — генерала Кирилова — і рішення України закрити останній транзит газу в Європу через її територію", — такі аргументи наводяться в статті видання.

Повідомляється, що кремлівське керівництво усвідомлює, що обраний президент США Дональд Трамп навряд чи надасть будь-яку послугу 20 січня. Згідно з настроями з табору Трампа, Путіну доведеться прийняти угоду, яка, ймовірно, вигідна Україні, або бути готовим до того, що Трамп повністю підтримає Зеленського.

Повідомлять, що за нещодавнім "чатом із країною" ("Прямою лінією з Володимиром Путіним") можна зробити висновок про те, що він перебуває під реальним тиском, а "тиран Асад щойно звалився зі свого сідала та зіщулився під фалдами путінського пальта".

Путін знає, що російські диктатори-невдахи рідко отримують свої "пенсії", і, схоже, намічає вихід, а його останній гамбіт для порятунку Курська може перетворитися на "шах", якщо не "мат".

Нагадаємо, що, за даними ISW, ЗСУ наступають в 11 точках під Курськом і увійшли в Бердин.

Також повідомлялося, що у РФ показали кадри знищення танків у Курській області.