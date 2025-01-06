Курський фінт: як вдалося обдурити командування РФ і в чому сенс наступу ЗСУ на Бердин

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Так, друзі, давайте я на зараз коротко дам вам інформацію щодо Курського напрямку, що реально можна. І якийсь час помовчу. Тому що зараз інфи хлине стільки, що ризикуєте захлинутися, АЛЕ! Від Генштабу, напрямків або бригад коментарів не буде. Від мене теж. У нас режим тиші. Зрозуміло, що всі хочуть першими радісно закидати вас повідомленнями і відосами, але тут можна нашкодити. Тому й наказ. Він може подобатися чи ні (мені не подобається), але це ЗСУ і дисципліна. Тож подробиці будуть, коли стане можна. Справді, тут помилки і гонитва за хайпом може коштувати життя побратимам.

Отже, кілька днів підготовки — і сьогодні почалася наша операція в Курській області. Пройшли на правому фланзі, це важливий момент. Тому що останні дні противник активно стягував сили саме на лівий. Можливо, це було важливим, і тут нам вдалося їх обдурити з напрямком удару. Тому що підготовку до наступу, дуже схоже, вони прорахували. Не дарма ж останніми днями так активно прилітала по різних точках у Сумській області. Загальна картина — вони розгубилися.

Можна відразу відзначити відмінну роботу наших фахівців з радіоелектронної боротьби. Це ті хлопчики та дівчатка, яких ви ніколи не бачите на відосах і офіційних фото в красивій формі з важкою бронею. Розумники, які придумують різні способи нейтралізувати всю міць противника. У всякому разі, на російських навколовоєнних пабліках стояв знатний шум — "Україна придушила наші дрони, вони не злітають!" Добре підготувалися до проходу мінних полів із тралами та технікою. Пощастило з погодою — після тепла і снігу вдарив мороз і всі польові дороги знову стали прохідними.

Про цілі, завдання і терміни писати навіть смішно. Усі наші підрозділи мають чіткі конкретні завдання на зараз, а стратегічні плани Генштабу секретні, що логічно і так було завжди. І всі розповіді про кінцеву мету у вигляді блокади Курської АЕС або її захоплення, вихід на сам Курськ — не більше, ніж ворожіння на кавовій гущі. У таких випадках ми завжди говоримо, що анонсів не буде. Тому що так можна зіпсувати кацапам сюрприз і їм буде вже не цікаво з нами грати.

Політичний фактор очевидний незалежно від географії. Чекаємо в Києві спецпредставника Трампа Кіта Келлога, та й інавгурація президента США за два тижні. Активні бойові дії на "канонічній" території Росії в цей момент — правильне тло для переговорів. Головком Сирський любить раптові рейди там, де противник не очікує. Хотілося б у цей момент ще й на Донеччині контрнаступ почати, але... будемо реалістами.

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