По данным журналистов, Курская область вполне может стать началом конца для Путина в 2025 году, как это было для Гитлера в 1943-м. Российский фронт под Курском выглядит очень шатким, и ВСУ, вместо того чтобы просто удержаться, могут добиться успехов.

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Новый год приносит больше надежд президенту Владимиру Зеленскому, чем Владимиру Путину, который, возможно, и был блестящим шпионом, но сейчас проявляет себя как ужасный командующий. Он забыл или, что более вероятно, не знает о принципах ведения войны, особенно о том, который предусматривает необходимость закреплять успех, а не неудачу. Об этом пишет The Telegraph.

Ставки растут с обеих сторон конфликта. Путин был унижен в Сирии и Москве — убийством ключевого генерала Кириллова.

Путин заявил, что к Рождеству вернет себе священную землю России в Курской области, эффектно взятую украинскими войсками прошлым летом; но это выглядит как еще один психологический удар по его диктатуре. Курская область вполне может стать началом конца для Путина в 2025 году, как это было для Гитлера в 1943-м, считает автор материала Хамиш де Бреттон-Гордон.

Важно

Курский финт: как удалось обмануть командование РФ и в чем смысл наступления ВСУ на Бердин

"Похоже, что украинские войска за последние несколько дней нанесли российским войскам в Курске настоящий удар, и вполне возможно, что российская 801-я бригада морской пехоты пострадала настолько сильно, что теперь ей придется отступить с Курского выступа. По оценкам Украины, ВС РФ потеряли сотни северокорейцев, отправленных для усиления бригады", — говорится в публикации.

Российский фронт в Курской области выглядит очень шатким, и Украина, вместо того чтобы просто удержаться, может добиться успехов. В отчаянии Путин отправляет одного из своих самых доверенных генералов в регион, чтобы попытаться спасти положение, отмечает автор.

"У России, похоже, много расходных генералов, но нет военной техники, чтобы помешать новейшему украинскому наступлению, что дает Киеву большую надежду. Путин вполне может перейти в режим выживания после событий в Сирии, ликвидации его правой руки — генерала Кириллова — и решения Украины закрыть последний транзит газ в Европу через ее территорию", — такие аргументы приводятся в статье издания.

Сообщится, что кремлевское руководство отдает себе отчет в том, что избранный президент США Дональд Трамп вряд ли окажет какую-либо услугу 20 января. Согласно настроениям из лагеря Трампа, Путину придется принять сделку, которая, вероятно, выгодна Украине, или быть готовым к тому, что Трамп полностью поддержит Зеленского.

Сообщится, что по недавнему "чату со страной" ("Прямой линии с Владимиром Путиным") можно сделать вывод о том, что он находится под реальным давлением, а "тиран Асад только что рухнул со своего насеста и съежился под фалдами путинского пальто".

Путин знает, что российские диктаторы-неудачники редко получают свои "пенсии", и, похоже, намечает выход, а его последний гамбит для спасения Курска может превратиться в "шах", если не "мат".

Напомним, что, по данным ISW, ВСУ наступают в 11 точках под Курском и вошли в Бердин.

Также сообщалось, что в РФ показали кадры уничтожения танков в Курской области.