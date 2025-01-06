ВСУ наступают в 11 точках под Курском, вошли в Бердин: почему волнуются в РФ, — ISW (карта)

В Курской области Силы обороны Украины, вероятно, вошли в село к северу от Суджи, сообщили аналитики ISW. Кроме того, возможны успехи еще минимум в четырех населенных пунктах.

Related video

Украинские войска начали новое наступление в Курской области и активизировались сразу на трех участках фронта вокруг Суджи. Для атак ВСУ используют механизированные подразделения. Силы обороны продвинулись рядом с селом Бердина и, вероятно, зашли на южную окраину населенного пункта. О том, что особенно беспокоит россиян ввиду активизации украинцев, аналитики Института изучения войны (ISW) написали в отчете, опубликованном 5 января.

Наступление ВСУ — события в Курской области

Аналитики института изучили серию сообщений российских военкоров о наступлении ВСУ в Курской области. На основе сообщений и видео с места событий выделили три основных направления новых атак украинцев. Первое направление — на северо-запад от Суджи возле села Леонидово. Второе — на северо-восток от Суджи возле села Бердин. Третье — на восток от Суджи возле села Пушкарное.

В направлении Бердина ВСУ, вероятно, применили батальон бронетехники и якобы состоялось три волны атаки, говорится в статье ISW. Российские милитарные блогеры уверяют, что украинцы вошли на южные окраины населенного пункта. Кроме того, под Пушкарным штурмы состоялись силами одного механизированного взвода, а под Леонидовым в районе сел Никольское и Александрия — силами одной роты. Ко всему, в Telegram-канале милблогеров утверждают, что ВСУ взяли под контроль еще четыре точки — Черкасское Поречное, Мартыновку, Михайловку, Новосотницкое.

Наступление ВСУ — три направления атак украинцев в Курской области 5 января Фото: ISW

Перечислив успехи украинцев, россияне "выразили обеспокоенность", отметили аналитики. Среди прочего, есть опасения, что нынешние атаки ВСУ — это "отвлекающие усилия". На портале ISW подытожили, что делать выводы о планах Сил обороны Украины пока рановато.

На карте можно обозначить населенные пункты в Курской области, возле которых идут атаки или которые взяты под контроль ВСУ согласно аналитике ISW. В отчете упоминается 11 точек — Бердин, Новосотницкое, Леонидово, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка, Новая Сорочина, Никольское, Александрия, Русская Конопелька, Пушкарное.

Наступление ВСУ — где начались новые бои в Курской области 5 января Фото: Google Maps

Генштаб ВСУ на сегодня не комментировал возможное наступление Украины в Курской области.

Что известно о новом наступлении ВСУ

Отметим, 5 января глава Офиса президента Андрей Ермак написал в Telegram о новом наступлении ВСУ в Курской области. По словам чиновника, с линии фронта на российской территории поступают "хорошие новости". Об изменениях на данном направлении также написал глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Коваленко отметил, что атака украинцев застала россиян врасплох.

Между тем издание Forbes сообщило, что, вероятно, в Курской области одновременно активизировались и ВСУ, и ВС РФ. В статье отметили, что первыми начали россияне, которые попытались штурмовать на северо-западном фланге от Суджи возле Леонидово. При этом украинские военные также двинулись вперед и, вероятно, действительно могли продвинуться в районе села Бердин. ВС РФ для атаки применили 40 бронемашин и успеха не имели, а ВСУ задействовали бронированные грузовики, БМП и разминировщики, рассказало Forbes.

Напоминаем, 6 января аналитики DeepState сообщили о продвижении ВС РФ в городе Торецк и об успехах россиян в атаках под Покровском.