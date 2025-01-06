Оккупировали квартал в Торецке: РФ продвинулась в шести точках на Донбассе, — DeepState (карта)

Под Покровском началась активизация наступления РФ и враг имеет успехи в четырех точках на 40-километровом отрезке фронта, свидетельствуют данные аналитиков.

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Подразделения ВС РФ продолжают наступать на восточном фронте и давят на Покровск и Торецк, имеют успехи на линии боев возле оккупированного Курахово. Ориентировочное продвижение врага — от сотни метров до почти 2 км. О ситуации на Донбассе по состоянию на утро 6 декабря аналитики DeepState рассказали в Telegram-канале.

Торецкое направление. В заметке аналитиков указано, что россияне продвинулись в Торецке, изменений на других точках данного отрезка не упоминается. На карте видим, что появился новый "язык" ВС РФ на южных окраинах города. Ориентировочное продвижение врага — около километра, причем часть кварталов, которые держат украинцев, зажаты между двумя выступами линии фронта.

Наступление РФ — Торецк по состоянию на утро 6 января Фото: DeepState

Покровское направление. На данном направлении россияне имеют продвижение в четырех точках 40-километрового участка фронта. Ближайший к Покровску населенный пункт, где ВС РФ имеют успехи — село Зеленое. Согласно данным аналитиков, враг сумел сдвинуть линию боев на 500 м и увеличил позиции вдоль дороги М04. Кроме того, есть продвижение на западном фланге у Песчаного (около 700 м), и на восточном — у Воздвиженки, Барановки (от сотни метров до почти 1 км), показывает карта.

Наступление РФ — Покровское направление по состоянию на утро 6 января Фото: DeepState

Согласно данным DeepState, россияне оккупировали Курахово и движутся на северном фланге от города. Последнее продвижение ВС РФ — рядом с селом Петропавловка. На карте указано, что враг сдвинул линию фронта на почти два километра.

Наступление РФ — Курахриское направление по состоянию на утро 6 января Фото: DeepState

Наступление РФ — ситуация по состоянию на 6 января

В отчете украинского командования, опубликованном в 22:00 5 декабря, подтверждается активизация наступления ВС РФ на Покровск. Согласно данным Генштаба, за прошедшие сутки россияне устроили под Покровском 50 штурмов. Южнее, под Курахово, атак врага было более чем вдвое меньше — 22. На Торецком направлении, о котором говорилось в сообщении аналитиков, — 12. На других направлениях насчитали от одного (на Днепре) до 12 штурмов (под Временкой).

Отметим, 3 января комбат рассказал о боях, которые происходят в Торецке. По его словам, россияне переодеваются в гражданскую одежду, прячутся в тайных местах и ждут, когда начинается наступление основных подразделений ВС РФ.

Напоминаем, 4 января издание Bild отметило, что подразделениям ВС РФ осталось пройти 7 км до административной границы Днепропетровской области.