"Осталось 7 км": ВС РФ могут дойти до Днепропетровской области за пару недель, – Bild

По словам аналитика Юлиана Репке, с начала года российские оккупанты захватили восемь деревень, пытаясь обойти Покровск с юга.

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Вооруженные силы Российской Федерации могут дойти до Днепропетровской области уже через несколько недель. К такому выводу пришел военный обозреватель издания Bild Юлиан Репке.

По данным аналитика, только с начала года ВС РФ захватили восемь деревень к югу от стратегически важного города Покровск. Вместо того чтобы атаковать город в лоб, россияне обходят его с юга. Сейчас бои ведутся в 7 километрах от границы Днепропетровской области.

Военный обозреватель утверждает, что российские оккупанты почти не встречают сопротивления на земле, однако их часто атакуют беспилотники Сил обороны Украины. По его мнению, из-за нехватки солдат ВСУ могут лишь замедлить продвижение врага, но не остановить его.

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"Уже через несколько недель война может перекинуться на Днепропетровскую область — до нее российским войскам осталось 7 км. Там боев еще не было", — заявил Юлиан Репке.

Журналист отметил, что кроме миллионов местных жителей, в Днепропетровской области проживают сотни тысяч переселенцев, которые были вынуждены бежать из зон боевых действий на востоке и юге страны.

Напомним, 10 декабря командир взвода 24 ОШБ "Айдар" с позывным "Осман" Станислав Бунятов заявил, что потеря города Покровск в Донецкой области будет угрожать прорывом российских войск еще одном регионе. Он отметил, что Днепровская область не застроена селами так, как Донецкая, поэтому продвижение там будут быстрее.

Ранее, 9 декабря, спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин отметил, что ВС РФ продолжают подготовку к масштабным штурмовым действиям в Запорожской области и стремятся прорваться к границе с Днепропетровской областью.