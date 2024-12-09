До 30 штурмов ежедневно: РФ пытается прорваться к границе Днепропетровской области, — Волошин (видео, карта)

По словам представителя Сил обороны Юга Владислава Волошина, россияне стремятся взять под контроль юг Донецкой области. Оккупанты активизировали штурмовые действия малыми группами на Времовском направлении.

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Российские оккупационные войска продолжают подготовку к масштабным штурмовым действиям в Запорожской области и стремятся прорваться к границе с Днепропетровской областью. Об этом заявил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в эфире Radio NV в понедельник, 9 декабря.

По его словам, противник проводит интенсивную подготовку штурмовых групп пехоты и боевой техники. Волошин отметил, что город Запорожье расположен всего в 30 километрах от линии боевых действий, и угроза для гражданского населения возрастает. Российские войска усовершенствовали системы применения авиационных управляемых бомб — КАБ-250 и КАБ-500. Теперь они достигают центральной части областного центра. Это демонстрирует нарастающую активность противника.

В течение последних недель оккупанты усилили штурмовые действия на Времовском направлении, осуществляя до 30 атак ежедневно. Россияне используют танки, боевые бронированные машины и применяют тактику малых групп, как ранее в Соледаре, Бахмуте, Угледаре и Авдеевке.

Также враг стремится взять под контроль юг Донецкой области, в частности, поселок Великая Новоселка, и продвинуться к границе Днепропетровской области.

ВС РФ пытаются захватить Великую Новоселку Фото: Deep State

"Противник имеет успех частичный с привлечением таких малых групп пехоты, и поэтому он этой тактики придерживается и на Времовском направлении, пытаясь взять под контроль юг Донецкой области, поселок Великая Новоселка и выйти на границу Днепропетровской области. Это наступление продолжается", — заявил Волошин.

По данным украинской разведки, аналогичная подготовка ведется на Ореховском направлении, где противник хочет вернуть утраченные во время контрнаступления территории, включая Роботино, и создать угрозу логистическим путям украинских войск.

Кроме того, на Гуляйпольском направлении наблюдается переброска личного состава на передовые позиции, что может свидетельствовать о начале новых активных штурмовых действий.

"То есть совсем скоро он начнет там также подобные действия. По данным разведки, противник перебрасывает довольно значительное количество таких штурмовых групп пехоты — до ста. Ожидаются очень активные штурмы. Враг готовится на Куликовском полигоне", — сказал Волошин.

Напомним, 3 декабря глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что Россия планирует наступательные действия на отдельных участках в Запорожской области.

9 декабря аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ подбираются к Покровску и увеличили зону контроля на южных окраинах села Шевченко.