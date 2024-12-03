ВС РФ готовит наступление под Запорожьем: хватит ли сил у противника, — СНБО (видео)

Российские войска активизируются на отдельных участках фронта Запорожского направления, отметил глава ЦПД Андрей Коваленко. Однако Силы обороны Украины готовы к этим вызовам.

Российская армия планирует наступательные действия на отдельных участках в Запорожской области, однако непосредственная угроза городу Запорожью отсутствует. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

Он подчеркнул, что важно различать Запорожскую область и город Запорожье. Российские войска, по его словам, действительно активизируются на отдельных направлениях в области, но Силы обороны Украины готовы к этим вызовам.

Говоря о масштабах угрозы, Коваленко отметил, что для успешного наступления на Запорожье российская армия не располагает необходимыми ресурсами.

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"Враг действительно готовится к определенным действиям в Запорожской области, к которым также готовы Силы обороны. Но сил для наступления на сам город Запорожье у врага сейчас недостаточно. Это совсем другой масштаб по ресурсам и живой силе, чем у врага сейчас есть", — написал он.

Коваленко добавил, что некоторые эксперты, комментируя ситуацию на Запорожском направлении, к сожалению, перекручивают слова военных. В связи с этим он обратился к медиа с призывом так не поступать.

Оценка ситуации в регионе

О подготовке противника к наступательным действиям на Запорожском направлении рассказал 30 ноября командир 3-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Алексей Хильченко. По его слова, существуют все признаки для этого, поскольку неприятель совершает "много разных действий по перемещению и подготовке".

"Перемещение своих сил они делают очень скрытно. Воевать они умеют и поэтому делают это максимально скрытно, как им это удается. Но все равно мы обнаруживаем их перемещения, понимаем, куда перебрасывают какие подразделения… Есть накопления. Подразделения разведки проводят обобщение этой информации… и ожидаем их активных действий на одном из направлений", — сообщил Хильченко.

О ситуации в регионе написали и западные издания, Например, журналисты The Economist 24 ноября сообщили, что россияне под Запорожьем планировали бросить в первоначальное наступление 20-30 тысяч солдат, однако в итоге половину отправили в Курскую область.