СМИ сообщили о наступлении на Запорожье: военные видят риск несколько в другом, что известно

По информации журналистов, ВС РФ могут нанести удар в районе Каменского — Пятихаток Запорожской области к северу. Но военные говорят, что угроза Запорожью в том, что ВС РФ могут попытаться зайти во фланг позиций ВСУ и обойти слабые участки в Донецкой и Днепропетровской областях.

Украинские СМИ пишут о том, что присутствие ВСУ на Курском направлении вынудило россиян изменить планы по наступлению в Запорожской области, но они не отказываются от них. И поэтому ускоряют свои задачи в Курской области, куда перебросили 76-ю ДШД. Об этом пишет РБК.

Наступление на Запорожье, которое находится в 30 километрах от нынешней линии фронта, ожидалось с октября по декабрь. Сейчас же, по некоторым данным, оккупанты могут начать наступление после 5 декабря. Вместе с тем эту дату не следует считать конечной. По информации источников журналистов, ВС РФ стремятся поближе подобраться к Запорожью, чтобы откуда обстреливать южную часть областного центра из ствольной артиллерии.

30 ноября в журнале The Economist вышла публикация, в которой со ссылкой на данные украинской разведки сообщалось, что войска РФ готовятся задействовать в будущей наступательной операции против Запорожья 130 000 военнослужащих.

Военнослужащий "Лемберг", командующий батальоном 118-й бригады отметил в интервью журналистам, что пока ВС РФ еще не готовы для наступления на областной центр, но когда подготовятся, стоит ожидать тяжелейшего первого удара.

Что происходит в Запорожской области

Выбор участков для наступления российскими оккупантами зависит от соотношения сил. Если в районе Каменского – Пятихаток нескольким украинским ротам будет противостоять нескольких бригад, то российское командование может решить наступать и там. Впрочем, украинское командование не может не отдавать себе в этом отчет, поскольку Запорожье и Харьков — стратегические города.

Если здесь будет достаточно Сил обороны, то наступление на Каменское – Пятихатки будет нецелесообразным, ведь это будут лобовые атаки на укрепленные позиции. По информации летенанта ВСУ с позывным "Алекс", это один из наиболее укрепленных районов, в отличие от Южно-Кураховского направления и Великой Новоселки, где, по словам бойца с позывным "Мучной", недостаточно фортификаций.

Еще один боец ВСУ усматривает угрозу для Запорожья несколько в другом: ВС РФ могут попытаться зайти во фланг позиций ВСУ в Запорожской области и зацепиться за части территории, обойдя слабые участки в Донецкой и Днепропетровской областях. Такие слабые участки — Времьевский выступ и Великая Новоселка. Также оккупанты могут обойти Покровск с запада.

Строительство фортификаций

Сейчас ВСУ строят новые укрепления, которые кольцами расходятся от города. Размещаются минные поля, фортификации, железобетонные конструкции.

ВСУ во время 12-часовой ночной подготовки

По данным председателя Запорожской ОГА Ивана Федорова, строительство фортификаций возле Запорожья и ближайших населенных пунктов почти завершено. Среди прочего, есть и современная защита от беспилотников.

"Те линии укреплений, которые нам ставили целью закончить еще летом, были вовремя закончены. После того мы совместно с военным командованием, с Генеральным штабом разработали новую оборонную систему Запорожской области", — сообщил Федоров, добавив, что строительство непосредственно обороны города Запорожья уже практически завершено.

По его словам, речь о многоэшелонированной обороне города Запорожья и соседних населенных пунктов, которые позволят сделать Запорожскую область хорошо укрепленной.

"Чтобы враг четко несколько раз думал, нужно ли ему идти на территорию Запорожской области", — отметил Федоров.

Новые фортификационные сооружения значительно усовершенствованы в сравнении со строившимися даже год назад. Основная угроза от врага – дроны различного типа, поэтому и защита должна быть соответствующей, в т.ч. от FPV-дронов.

Сколько у РФ личного состава для наступления?

Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин в прошлом месяце заявил, что Россия понесла крупнейшие потери с начала полномасштабного вторжения. Но при этом добилась территориальных успехов.

Ежедневно 1500 оккупантов гибли или получали ранения.

Генштаб ВСУ 2 декабря оценивал, что потери РФ в течение суток составили до 1790, несколькими днями ранее отмечались потери в районе 2000. По общему мнению, в это число входят убитые, раненые, пропавшие без вести и пленные.

О том, что войска РФ накапливают резервы для наступления в Запорожской области и при этом проводят ежедневные атаки пехотными группами, сообщил командир третьей бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины Алексей Хильченко в комментарии "Суспільному".

По его словам, на лицо все признаки: проводится много различных действий по перемещению и подготовке — но ВСУ готовы дать отпор. В Силах обороны Украины фиксируют перемещения ВС РФ.

В ходе штурмовых действий пока не используются значительные силы. Вперед идет личный состав без техники, иногда с мотоциклами и багги. Наступления проводятся ежедневно в светлое время суток, по ночам же перемещения отсутствуют. Как максимум, в глубине обороны ВС РФ пополняют провизию и ротируют личный состав. Но и эти манипуляции отслеживаются украинскими силами.

Соотношение боеприпасов Украины и РФ

Один высокопоставленный представитель администрации президента Джо Байдена на условиях анонимности сообщил The Washington Post о том, что, хотя огневая мощь Украины ослабла из-за замедления американской военной помощи до того, как Конгресс в апреле одобрил дополнительное финансирование в размере 61 млрд долларов, сейчас это уже не такая насущная проблема.

Сообщается, что соотношение в количестве боеприпасов, возможно, и не выровнялось, но ситуация значительно улучшилась.

"С точки зрения живой силы это просто вопрос математики и физики", — сказал представитель администрации о деликатных оценках США положения на поле боя и стратегии администрации Байдена. Вместе с тем в США недовольны тем, как проходит рекрутинговая кампания в Украине.

"Я не пытаюсь обвинить Украину в чем-либо. Для них это очень сложная проблема. Но в течение, особенно в этом последнем году, они просто не мобилизовали и не обучили достаточно солдат, чтобы заменить потери на поле боя", — говорится в публикации.

Наступление на юге Украины

Скрытый окоп в Херсоне

Помимо удара на Запорожье, ВС РФ могут попытаться провести дополнительную операцию и наступать на Херсон. При этом понадобится форсировать Днепр, поскольку все мосты в направлении города повреждены.

Украинские СМИ, ссылаясь на источники, утверждают, что ВС РФ свозят в районы на левобережье Днепра понтонные переправы.

Сообщится, что Силам обороны известно о намерении россиян, но неизвестно, как именно планируется начало наступательной операции.

Отмечается, что, возможно, планируется операция, подобная той, которую ВСУ проводили в Крынках. Но в Силах обороны уверены, что шансов вновь захватить Херсон у россиян нет. Их цель — зацепиться за какую-то улицу или дома для картинки, чтобы прежде всего — растянуть линию оборону ВСУ.

"Мы знаем об их планах – и по Херсону, и по Запорожской области – и тоже готовимся", — приводят журналисты цитату своего источника.

Напомним, что Украина нарастила производство дальнобойных БПЛА, которые могут бить по РФ на 1 800 км.

Также сообщалось, что Зеленский готов возвращать территории Украины дипломатически, но с условием.