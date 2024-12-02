"Капитуляции не будет": Зеленский готов возвращать территории Украины дипломатически, но есть условие

Президент Владимир Зеленский рассказал, что команда Дональда Трампа изучает "План победы". По его словам, война в Украине вступила в "сложный период".

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится к скорейшему окончанию войны и готова возвращать часть территорий дипломатическим путем, если получит гарантии от НАТО. Об этом известно из интервью, опубликованного в японском издании Kyodo News 2 декабря.

О возвращении территорий

Политик отметил, что ВС РФ быстрее продвигаются на востоке, и поддержки партнеров Украины "недостаточно". Он призвал НАТО как можно скорее пригласить Киев к переговорам о членстве в альянсе.

Зеленский признал, что некоторые захваченные Россией территории, в том числе аннексированный в 2014 году Крым, трудно вернуть силой.

"У нашей армии для этого не хватает сил. Это правда. Мы должны найти дипломатические решения", — сказал он.

Однако, по его словам, Украина сможет рассматривать такие шаги "только тогда, когда мы будем знать, что мы достаточно сильны", чтобы Москва не могла начать новую войну. Президент считает необходимым для безопасности и процветания вступление в НАТО.

Он подчеркнул, что война вступила в "сложный период" и заявил о необходимости дополнительной помощи от партнеров.

О потерях КНДР

Зеленский рассказал, что в Курскую область РФ перебросили примерно 12 тысяч северокорейских бойцов. Однако, по его словам, Украине пока не хватает доказательств, чтобы обнародовать точное количество потерь. Он убежден, что Кремль будет использовать иностранных солдат как "пушечное мясо", чтобы уменьшить собственные потери.

Лидер сообщил, что желание привлечь десятки тысяч дополнительных сил из КНДР побуждает Россию хорошо относиться к иностранцам. Он отметил, что северокорейские бойцы будут обучены в реальных условиях войны. Они стремятся знаний о современной войне, в частности о беспилотниках и других новейших технологиях. Зеленский спрогнозировал, что это будет иметь огромное влияние на Азию и другие страны.

О мирном плане Трампа

Зеленский рассказал, что команда во главе с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом знает позицию Украины и получила "План победы".

"Они изучают план, и мы их услышим. Но капитуляции со стороны Украины не будет. Это факт, и я думаю, что он это понимает", — заявил он.

Президент рассказал, что последний раз лично встречался с Трампом в сентябре. Он рассчитывает на дополнительные переговоры, чтобы объяснить "некоторые вещи более детально".

Напомним, 29 ноября президент Владимир Зеленский допустил завершение горячей фазы войны в Украине, если подконтрольные ей территории будут взяты "под зонтик НАТО".

1 декабря Зеленский заявил, что не согласится на вступление в НАТО, если захваченные РФ территории не будут считаться украинскими. Он заверил, что Киев не пойдет на членство в других границах.