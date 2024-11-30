"Путин будет счастлив": Зеленский намекнул на готовность к мирному соглашению, — Sky News

Журналисты уверены, что Киев мог начать менять позицию после победы Дональда Трампа на выборах в США. В Кремле же могут воспринять это в качестве "психологической победы", отметили корреспонденты.

Президент России Владимир Путин будет счастлив от слов украинского коллеги Владимира Зеленского о том, что он готов пойти на завершение горячей фазы войны до возвращения захваченных территорий. Такое мнение высказали журналисты Sky News со всего мира.

Психологическая победа: как Путин может воспринять интервью Зеленского

Московский корреспондент Ивор Беннет отметил, что Владимир Зеленский, похоже, моргнул первым и когда глава Кремля изучит подробности его интервью, то якобы останется доволен.

"После многомесячного противостояния по поводу того, как закончится война, его противоположный номер, похоже, моргнул первым, дав самый четкий намек на то, что Украина может быть готова уступить территорию (хотя и не на законных основаниях) в рамках мирного соглашения", — написал Ивор Беннет.

Владимир Путин это может рассматривать как психологическую победу и Москва постарается извлечь из этого максимальную выгоду.

Ставка на Трампа: на что надеется Зеленский

А вот международный корреспондент Диана Магнай убеждена, что Владимир Зеленский делает большую ставку на новоизбранного президента США Дональда Трампа. Киев может надеяться, что если Вашингтон продемонстрирует сильную руку в поддержке, тогда и вся Европа последует этому примеру.

"Для Зеленского членство в НАТО — и надежные гарантии безопасности, предоставляемые статьей 5, даже если на данном этапе это всего лишь стремление — является неотъемлемой частью того, как он видит будущее своей страны… Чтобы сдерживание сработало, Путин должен поверить, что когда избранный президент Трамп говорит, что будет действовать решительно, он это имеет в виду. А Украина должна надеяться, что Трамп не устанет от этого процесса, когда поймет, насколько он труден", — проанализировала интервью Диана Магнай.

Намек на переговоры: сменил ли Киев позицию

Редактор отдела международных отношений Доминик Вагхорн в свою очередь считает, что Владимир Зеленский может намекать на переговоры с Россией, а это уже значительный сдвиг. Возможная смена позиции, считает журналист, могла произойти из-за победы Дональда Трампа на выборах, который неоднократно говорил о том, что намерен завершить войну путем переговоров. В то же время, нужны гарантии, что Владимир Путин не вернется.

"На этот раз эти гарантии должны быть чугунными, в отличие от обещаний, данных украинцам Западом в прошлом, которые закончились предательством и дали Путину возможность начать свое убийственное вторжение и войну… Это захватывающий обмен мнениями (интервью Зеленского, — ред.), который будет изучаться политиками как в Кремле, так и на Западе, поскольку обе стороны готовятся к тому, что может произойти", — считает Доминик Вагхорн.

Уступки обеих сторон: возьмут ли Украину в НАТО

Редактор отдела безопасности и обороны Дебора Хейнс заявила, что для заключения мирного соглашения такого типа нужны уступки обеих сторон. В то же время, если говорить о членстве в НАТО, то необходимы согласия всех 32 государств-членов, однако некоторые из них даже после завершения боевых действий могут не согласиться на это, учитывая шанс возобновления конфликта. Это якобы втянуло бы Альянс в прямую войну с Кремлем.

"Однако эксперты размышляют о возможном варианте мирного соглашения, при котором НАТО предложит членство контролируемой правительством части Украины, а Россия удержит уже захваченные земли, но без какой-либо международной легитимности или признания. Такой шаг повлечет за собой уступки с обеих сторон — Киев будет вынужден временно смириться с потерей территории, а Москва не сможет достичь основной цели войны — не допустить вступления большей части Украины в западный альянс", — пишет Дебора Хейнс.

Даже если Владимир Зеленский пойдет на этот шаг, считает журналистка, то Владимир Путин будет чувствовать, что не сможет больше с помощью военной силы вторгнуться на украинскую территорию.

Напомним, 29 ноября сообщалось, что Владимир Зеленский допустил завершение горячей фазы войны без оккупированных территорий Украины, но с условием. По словам украинского президента, все захваченные территории можно вернуть дипломатическим путем, но главное — получить гарантии от Путина, что он не нападет снова.