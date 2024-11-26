Более 60% украинцев — за начало переговоров с РФ о "замораживании войны" (инфографика)

Полностью согласны с тем, что пора начинать переговоры о замораживании боевых действий, 34% опрошенных Центром "Социальный мониторинг" украинцев. Еще 30% скорее согласны. Категорически против — 19%.

Переговоры о "замораживании" боевых действий поддерживают 64% украинцев. Они считают, что страна понесла слишком много потерь, чтобы продолжать вести боевые действия. В свою очередь 39% украинцев надеются, что война завершится победой Украины и возвращением всех оккупированных территорий. Об этом свидетельствует представленный 26 ноября отчет соцопроса, который провел Центр "Социальный мониторинг", сообщает OBOZ.UA.

Согласно результатам опроса, 39% украинцев согласились с высказыванием, что "победой в войне должно стать возвращение к конституционным границам 1991 года, независимо от цены. Поэтому я, мои друзья и родственники также должны воевать за достижение этой цели".

Согласны с утверждением о необходимости начала переговоров о "замораживании" боевых действий из-за большого количества жертв 64% респондентов. Не желают переговоров 31%.

Отношение украинцев к началу переговоров о замораживании боевых действий Фото: OBOZ.UA

У украинцев также спросили их отношение к продолжительности войны в Украине. Мнение, что война должна продолжаться до окончательной победы, однако если воевать будут другие, а не их близкие, поддержали 18% опрошенных. 72% такое утверждение не поддержали, 44% из них были не согласны категорически.

Решение о "замораживании" войны и старте переговоров с РФ считают "очень нужным" или "возможно нужным" 60% опрошенных украинцев. 11% респондентов сомневаются, а 24% считают начало переговоров со страной-агрессором недопустимым при любых обстоятельствах.

Приемлемыми переговоры о замораживании войны считают 60% опрошенных Фото: OBOZ.UA

Война в Украине продлится более года по мнению 47% опрошенных. На завершение войны в течение года надеются 18%, до полугода — 11%. Еще 9% ответили, что война может завершиться в течение 3 месяцев.

Почти половина украинцев считает, что война продлится больше года Фото: OBOZ.UA

Исследование провел в период с 15 по 21 ноября 2024 года Центр "Социальный мониторинг" по заказу American Political Services. Использовался метод телефонного интервью. В опросе приняли участие 1 200 человек. Вероятность погрешности — 1,8-2,9%.

Напомним, 20 ноября Reuters со ссылкой на собственные источники писали, что Путин готов к переговорам с Трампом по Украине. Отмечалось, что Кремль якобы может согласиться заморозить боевые действия вдоль линии фронта и вести с Украиной переговоры по разделу Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Однако о Крыме речи не шло.

Ранее, 16 ноября, Владимир Зеленский назвал условия Украины для переговоров с Россией. Президент Украины отметил, что переговоры возможны только когда Украина будет "в сильной позиции", а при нынешних обстоятельствах это невозможно.