Понад 60% українців — за початок перемовин з РФ про "заморожування війни" (інфографіка)

Цілком згодні з тим, що час починати перемовини щодо заморожування бойових дій, 34% опитаних Центром "Соціальний моніторинг" українців. Іще 30% скоріше згодні. Категорично проти — 19%.

Перемовини щодо "заморожування" бойових дій підтримують 64% українців. Вони вважають, що країна зазнала занадто багато втрат, аби продовжувати вести бойові дії. Своєю чергою 39% українців сподіваються, що війна завершиться перемогою України та поверненням усіх окупованих територій. Про це свідчить презентований 26 листопада звіт соцопитування, яке провів Центр "Соціальний моніторинг", повідомляє OBOZ.UA.

Відповідно до результатів опитування, 39% українців погодилися з висловлюванням, що "перемогою у війні має стати повернення до конституційних кордонів 1991 року, незалежно від ціни. Тому я, мої друзі та родичі також мають воювати за досягнення цієї мети".

Згодні з твердженням про необхідність початку переговорів щодо "заморожування" бойових дій через велику кількість жертв 64% респондентів. Не бажають перемовин 31%.

Ставлення українців до початку перемовин про заморожування бойових дій Фото: OBOZ.UA

В українців також запитали їхнє ставлення до тривалості війни в Україні. Думку, що війна повинна тривати до остаточної перемоги, однак якщо воювати будуть інші, а не їхні близькі, підтримали 18% опитаних. 72% таке твердження не підтримали, 44% із них були не згодні категорично.

Рішення про "заморожування" війни та старт переговорів з РФ вважають "дуже потрібним" або "можливо потрібним" 60% опитаних українців. 11% респондентів мають сумніви, а 24% вважають початок переговорів із країною-агресором неприпустимим за будь-яких обставин.

Прийнятними переговори про заморожування війни вважають 60% опитаних Фото: OBOZ.UA

Війна в Україні триватиме понад рік на думку 47% опитаних. На завершення війни протягом року сподіваються 18%, до пів року — 11%. Іще 9% відповіли, що війна може завершитися протягом 3 місяців.

Майже половина українців вважає, що війна триватиме понад рік Фото: OBOZ.UA

Дослідження провів у період з 15 по 21 листопада 2024 року Центр "Соціальний моніторинг" на замовлення American Political Services. Використовувався метод телефонного інтерв'ю. В опитування взяли участь 1 200 осіб. Ймовірність похибки — 1,8-2,9%.

Нагадаємо, 20 листопада Reuters із посиланням на власні джерела писали, що Путін готовий до переговорів із Трампом щодо України. Зазначалося, що Кремль нібито може погодитися заморозити бойові дії уздовж лінії фронту та вести з Україною перемовини щодо поділу Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Однак про Крим мови не йшлося.

Раніше, 16 листопада, Володимир Зеленський назвав умови України для переговорів з Росією. Президент України зазначив, що перемовини можливі лише коли Україна буде "в сильній позиції", а за нинішніх обставин це неможливо.