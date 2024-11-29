Зеленский допустил завершение горячей фазы войны без оккупированных территорий, но с условием

По словам украинского президента, все захваченные территории можно вернуть дипломатическим путем, но главное — получить гарантии от Путина, что он не нападет снова.

Президент Украины Владимир Зеленский допустил прекращение горячей фазы войны даже в том случае, пока не будут возвращены оккупированные территории. Об этом он рассказал в интервью Sky News.

По его словам, соглашение о прекращении боевых действий может быть заключено, если те территории, которые находятся под контролем Киева, будут взяты "под зонтик НАТО". Позже можно будет договориться дипломатическим путем о возвращении оккупированных земель.

"Если мы хотим остановить горячую фазу войны, нам нужно взять под зонтик НАТО ту территорию Украины, которая находится под нашим контролем. Мы должны сделать это быстро. И тогда оккупированные территории Украина сможет вернуть дипломатическим путем", — заявил Владимир Зеленский.

Отдельно украинский президент добавил, что прекращение огня должно предусматривать, что российский президент Владимир Путин больше не пойдет на новый шаг агрессии, и тем самым захватит еще больше территорий.

Силы НАТО в свою очередь должны будут "немедленно" охватить ту часть Украины, которая контролируется Киевом, иначе Москва решится на еще один шаг агрессии.

Победа Трампа на выборах: что думает Зеленский

Интервью было записано после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Владимир Зеленский отметил, что Украина должна работать с новым главой Белого дома для того, чтобы не потерять самого большого сторонника.

"Я хочу работать с ним напрямую, потому что вокруг него звучат разные голоса. И поэтому нам не нужно позволять никому вокруг разрушать нашу коммуникацию. Это не принесет пользы и будет разрушительным. Мы должны попытаться найти новую модель. Я хочу поделиться с ним идеями и хочу услышать его", — продолжил Владимир Зеленский.

В последний раз президент Украины говорил с американским политиком еще в сентябре, во время визита в Нью-Йорк. Тогда диалог был теплым, хорошим и конструктивным. Теперь готовятся новые встречи.

Напомним, 27 ноября сообщалось, что Украину могут подтолкнуть к мирным переговорам с РФ уже через несколько месяцев, о чем написали в The Washington Post. По словам журналистов, во время мирных переговоров Украину могут заставить отказаться от части своей территории в пользу России.

20 ноября Владимир Зеленский высказался о Крыме и переговорах с Россией. По его словам, оккупированный полуостров Киев намерен возвращать дипломатически, а не боевым путем. Глава государства подчеркнул, что ради этого не будут гибнуть люди.