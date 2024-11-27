Украину могут подтолкнуть к мирным переговорам с РФ уже через несколько месяцев, — WP

По словам журналистов, во время мирных переговоров Украину могут заставить отказаться от части своей территории в пользу России.

Недавние решения президента Джо Байдена разрешить Украине запускать ракеты вглубь России и предоставить Киеву противопехотные мины направлены на то, чтобы усилить позиции Киева на будущих переговорах о прекращении российско-украинской войны, к которым Украину могут подтолкнуть уже через несколько месяцев. Об этом пишет The Washington Post.

"Многие американские чиновники признают, что через несколько месяцев Украину могут подтолкнуть к переговорам с Россией о прекращении войны и заставить ее отказаться от территорий. Изменение Байденом своей предыдущей политики в отношении мин и ракет было частично направлено на то, чтобы дать Украине как можно более сильную руку, когда она вступит в эти потенциальные переговоры", — говорится в материале.

Журналисты объяснили, что Байден очень чувствителен к риску того, что президент России Владимир Путин может пойти на опасную эскалацию конфликта и применить ядерное оружие.

В то же время помощники Байдена пришли к выводу, что ракеты ATACMS, которые имеют дальность действия около 190 миль, могут помочь сдержать Северную Корею от отправки новых войск, а противопехотные мины могут помочь Украине защитить территорию на востоке.

Авторы материала подчеркнули, что среди европейских сторонников Киева также есть признание того, что мирные переговоры могут потребовать от Украины отказаться от части территории в пользу России.

"Сейчас они размышляют над тем, какие гарантии безопасности Украина могла бы получить в обмен на это, чтобы сдержать Россию от будущих нападений", — говорится в статье.

Журналисты также напомнили, что текущий транш американской военной и экономической помощи Украине заканчивается в следующем году.

"Чиновники Байдена в основном смирились с тем, что Трамп не предоставит Украине больше помощи после своего вступления в должность", — отметили авторы материала.

Напомним, 22 ноября газета The New York Times обнародовала материал, в котором говорится о том, что в администрации Байдена возникла идея вернуть Украине ядерное оружие перед инаугурацией Трампа.

17 ноября СМИ сообщили, что Байден разрешил Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории РФ.