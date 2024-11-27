Україну можуть підштовхнути до мирних переговорів з РФ вже за кілька місяців, — WP

За словами журналістів, під час мирних перемовин Україну можуть примусити відмовитися від частини своєї території на користь Росії.

Нещодавні рішення президента Джо Байдена дозволити Україні запускати ракети вглиб Росії та надати Києву протипіхотні міни спрямовані на те, щоб посилити позиції Києва на майбутніх переговорах щодо припинення російсько-української війни, до яких Україну можуть підштовхнути вже за кілька місяців. Про це пише The Washington Post.

"Багато американських посадовців визнають, що за кілька місяців Україну можуть підштовхнути до переговорів з Росією про припинення війни і примусити її відмовитися від територій. Зміна Байденом своєї попередньої політики щодо мін і ракет була частково спрямована на те, щоб дати Україні якомога сильнішу руку, коли вона вступить у ці потенційні переговори", — йдеться у матеріалі.

Журналісти пояснили, що Байден дуже чутливий до ризику того, що президент Росії Володимир Путін може піти на небезпечну ескалацію конфлікту та застосувати ядерну зброю.

Водночас помічники Байдена дійшли висновку, що ракети ATACMS, які мають дальність дії близько 190 миль, можуть допомогти стримати Північну Корею від відправки нових військ, а протипіхотні міни можуть допомогти Україні захистити територію на сході.

Автори матеріалу підкреслили, що серед європейських прихильників Києва також є визнання того, що мирні переговори можуть вимагати від України відмовитися від частини території на користь Росії.

"Зараз вони розмірковують над тим, які гарантії безпеки Україна могла б отримати в обмін на це, щоб стримати Росію від майбутніх нападів", — йдеться у статті.

Журналісти також нагадали, що поточний транш американської військової та економічної допомоги Україні закінчується наступного року.

"Чиновники Байдена здебільшого змирилися з тим, що Трамп не надасть Україні більше допомоги після свого вступу на посаду", — наголосили автори матеріалу.

Нагадаємо, 22 листопада газета The New York Times оприлюднила матеріал, в якому йдеться про те, що в адміністрації Байдена виникла ідея повернути Україні ядерну зброю перед інавгурацією Трампа.

17 листопада ЗМІ повідомили, що Байден дозволив Україні завдавати ударів ракетами ATACMS вглиб території РФ.